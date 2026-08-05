موزة المنصوري إماراتية تشارك في طواف عالمي مع نخبة من الدراجين

شاركت البطلة موزة سالم المنصوري، أكبر رياضية إماراتية في مجال قيادة الدراجات الهوائية، ومدرب معتمد من الاتحاد الدولي للدراجات (UCI)، فـي الطواف العالمي، الذي أطلقته منصة MyWhoosh خلال الفترة من 7 يوليو إلى 14 يوليو 2026، وبمشاركة نخبة من أفضل الدراجين من مختلف دول العالم. وقد تمكنت من تحقيق مراكز جيدة، وكانت هذه المشاركة محطة مهمة أضافت لها خبرة كبيرة وعززت ثقتها في المنافسة على المستوى العالمي. ومن أحدث إنجازاتها أيضاً، هو حصولها على المركز الثالث في سباق «تحدي القوة» الذي نظمه نادي أبوظبي للدراجات ضمن فعاليات صيف أبوظبي في مركز أرينا أبوظبي، خلال الفترة من 15 إلى 25 يوليو 2026.

وفي حديثها لـ «البيان» قالت الرياضية الإماراتية موزة المنصوري: «نعم، لقد شهدت الفترة الماضية العديد من الإنجازات المهمة، حيث حصلت على شهادة مدرب معتمد من الاتحاد الدولي للدراجات (UCI)، وهي خطوة أعتز بها لما تمثله من إضافة لمسيرتي الرياضية وتمكنني من الإسهام في تطوير هذه الرياضة ونقل خبراتي للآخرين. كما استعد للمشاركة في عدد من السباقات المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مواصلة المنافسة في سباقات MyWhoosh التي توفر بيئة تنافسية على مدار العام. وأواصل أيضاً برنامجي التدريبي بهدف رفع مستواي البدني والفني وتحقيق نتائج أفضل في الاستحقاقات القادمة، مع السعي لتمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة في مختلف المحافل الرياضية». وأضافت: «إن رياضة الدراجات من أكثر الرياضات التي تتطلب التزاماً وانضباطاً، وهناك تحديات عدة أبرزها قوة المنافسة، والحفاظ على الجاهزية البدنية والذهنية طوال الموسم، إضافة إلى التوفيق بين عملي ومسيرتي الرياضية. كما أن المنافسة مع نخبة من المتسابقين على المستوى العالمي تتطلب تدريباً مستمراً وتطويراً دائماً، لكنني أؤمن بأن كل تحدٍ يمثل فرصة جديدة للتعلم وتحقيق النجاح».

وكشفت عن طموحها في الاستمرار في رفع اسم دولة الإمارات عالياً في البطولات المحلية والدولية، وتحقيق المزيد من الإنجازات في رياضة الدراجات. كما تسعى إلى الاستفادة من خبرتها كمدرب معتمد من الاتحاد الدولي للدراجات (UCI) للمساهمة في تطوير هذه الرياضة وتشجيع الأجيال القادمة على ممارستها. وأؤمن بأن النجاح لا يتحقق إلا بالاستمرارية والعمل الجاد، ولذلك سأواصل التدريب والمنافسة لتحقيق أقوى النتائج والمراكز.

وأشارت المنصوري إلى أن منصة MyWhoosh تعد واحدة من أبرز المنصات العالمية للدراجات الافتراضية، حيث تجمع بين التدريب الاحترافي والسباقات التنافسية والفعاليات المجتمعية في بيئة رقمية متطورة. وقد أصبحت وجهة مفضلة للرياضيين من مختلف أنحاء العالم، لما توفره من فرص للتطوير، والتنافس، وصقل المهارات على مدار العام. ومن خلال مشاركتها فيها، استطاعت اكتساب خبرات جديدة وخوض تحديات عالمية ساهمت في تطوير مستواها الرياضي.