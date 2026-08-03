الأوساط الرياضية الكويتية تنعى عنبر سعيد



نعى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، ونخبة من الرياضيين، والوسط الرياضي الكويتي تحديداً، وفاة لاعب النادي العربي ومنتخب الكويت السابق، عنبر سعيد، وذلك إثر حادث مروري، بعد مسيرة حافلة واستثنائية مع النادي العربي والمنتخب الكويتي، حيث كان خلالها أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي لكرة القدم الكويتية في ثمانينات القرن الماضي. كما مثّل الراحل منتخب الكويت في عدد من الاستحقاقات القارية والدولية، وكانت آخر مشاركاته مع «الأزرق» في دورة الألعاب الآسيوية عام 1990 التي استضافتها العاصمة الصينية بكين، كما يعد الراحل عنبر سعيد أحد أساطير النادي الذين أسهموا في تحقيق العديد من البطولات المحلية، بالإضافة إلى التتويج بلقب كأس أندية مجلس التعاون الخليجي.



ونعى النادي العربي لاعبه السابق في بيان، مؤكداً أنه كان أحد أبرز نجوم الفريق في حقبة الثمانينات، وأسهم في تحقيق العديد من الإنجازات.

واشتهر الراحل عنبر سعيد بقدراته الهائلة في تسجيل الأهداف، وتحديداً الكرات الصعبة، وتميز بإجادته اللعب بالرأس وامتلاكه قفزة لافتة جعلته من أكثر المهاجمين تفوقا في الألعاب الهوائية خلال تلك الحقبة.



و انضم الراحل عنبر سعيد لنادي العربي في عام 1972، وشارك مع الفريق الأول لأول مرة عام 1978، ومثل العربي في 305 مباريات رسمية، وسجل 132 هدفاً. أما إنجازاته مع النادي العربي فتتمثل في تحقيق الدوري العام 8 مرات، وكأس الأمير 3 مرات، والدوي المشترك مرتين، وبطولة الأندية الخليجية مرة.



أما مع منتخب دولة الكويت فقد مقل منتخب الكويت في دورة الألعاب الآسيوية 1982 و1990، وكأس الخليج 1979 و1988، وكأس آسيا 1988، وأعلن اعتزاله في عام 1994.