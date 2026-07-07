كأس العالم.. موعد مباراة مصر والأرجنتين والقنوات الناقلة

عشاق الساحرة المستديرة سيكونون اليوم في الثامنة مساء على موعد مع قمة مرتقبة بين مصر والأرجنتين على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية في كأس العالم 2026 ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

انتزع رفاق محمد صلاح بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح، بينما بلغ منتخب الأرجنتين الدور ذاته بعد تخطيه منتخب كاب فيردي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة.

موعد مباراة مصر ضد الأرجنتين

تُقام مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026 اليوم الثلاثاء 7 يوليو، عند الساعة الثامنة " 20:00" بتوقيت الإمارات، السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة

تنقل شبكة "بي إن سبورت" صاحبة الحق الحصري في نقل كل مباريات نهائيات كأس العالم 2026 مباراة مصر ضد الأرجنتين على BeIN Sports Max 1 و beIN SPORTS MAX 3.

حكم مباراة مصر والأرجنتين

عينت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم تحكيم بقيادة فرانسوا ليتكسير لمباراة منتخبي مصر والأرجنتين ويعاونه كل من الفرنسى سيريل موجنير (مساعد أول) ومهدى رحمونى (مساعد ثان) والنرويجى اسبن اسكاس (حكم رابع) والنرويجي النرويجى إيزاك باشفيكن (حكم مساعد احتياطي).

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم حافظ.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور.

خط الهجوم: هيثم حسن، مصطفى زيكو، محمد صلاح

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: مولينا، روميرو، ليساندرو مارتينيز، تاجليافيكو.

خط الوسط: رودريجو دي بول، إنزو فرنانديز، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز، نيكو جونزاليس.