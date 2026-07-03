إمام عاشور ينضم لقائمة تاريخية نادرة لمصر في المونديال

كتب إمام عاشور لاعب وسط ونجم منتخب مصر اسمه بحروف من ذهب في سجلات «الفراعنة» في تاريخ كأس العالم، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في النسخة الحالية للمونديال المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وانضم إمام عاشور إلى قائمة نادرة تضم لاعبين مصريين فقط هما النجم محمد صلاح وعبد الرحمن فوزي، بعدما سجل هدفاً في مرمى استراليا في دور الـ 32 لكأس العالم 2026.

وكان عاشور قد افتتح التسجيل للمنتخب المصري في مرمى استراليا بعدما حول عرضية كريم حافظ برأسه مباشرة في مرمى المنتخب الأسترالي في الدقيقة 13.

وأصبح إمام عاشور ثالث لاعب مصري يسجل هدفين للمنتخب المصري في تاريخ كأس العالم، بعدما كان قد سجل في تعادل مصر مع بلجيكا في الجولة الأولى من دور المجموعات التي انتهت 1-1.

كما أصبح عاشور ثاني لاعب مصري بعد محمد صلاح ينجح في التسجيل في مباراتين مختلفتين في البطولة. وأكد لاعب وسط الأهلي المصري دوره المؤثر في مشوار المنتخب المصري، ويواصل تقديم مستويات قوية كأحد أبرز لاعبي منتخب مصر في كأس العالم 2026.