العين يستهل حملة الدفاع عن الدوري بمواجهة بني ياس

أبوظبي - محمد صادق

سحبت أمس، قرعة دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي للموسم الكروي الجدي 2026-2027، الذي ينطلق 14 أغسطس المقبل، والتي نظمتها رابطة المحترفين الإماراتية بمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

حضر مراسم القرعة معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ولورينزو فنارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وممثلو أندية المحترفين.

وأسفرت قرعة دوري المحترفين عن افتتاحية متوازنة نسبياً، حيث يستهل العين حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة بني ياس، ويستضيف النصر فريق كلباء، ويحل العين ضيفاً على بني ياس، بينما يلتقي الجزيرة مع حتا، والوحدة أمام عجمان، ويستقبل الوصل فريق يونايتد الصاعد لأول مرة إلى المحترفين، فيما يبدأ شباب الأهلي مشواره أمام خورفكان، ويواجه الشارقة نظيره الظفرة.

وفي الجولة الثانية، ترتفع وتيرة المنافسة الإثارة مع مواجهة العين والنصر في قمة جماهيرية، فيما يلتقي الشارقة مع الجزيرة في ديربي قوي، ويستضيف شباب الأهلي الظفرة، بينما يحل الوحدة ضيفاً على النصر، ويواجه الوصل كلباء، ويلتقي بني ياس مع يونايتد، ويستضيف عجمان حتا.

وأقيمت القرعة باستخدام «تقنية الذكاء الاصطناعي» تماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

وتفرض الأسابيع الأولى اختبارات حقيقية للفرق المرشحة للمنافسة على اللقب، إذ تتوالى المواجهات المباشرة بين العين والوصل، في الجولة الخامسة، وشباب الأهلي والجزيرة، والشارقة والوحدة، إضافة إلى لقاءات العين مع الجزيرة وشباب الأهلي، ما يمنح المنافسة زخماً مبكراً ويقلل من فرص التقاط الأنفاس خلال مرحلة الذهاب.

ومن أبرز المواجهات المنتظرة خلال الموسم، لقاء العين والوصل، وديربي أبوظبي بين الجزيرة والوحدة، وديربي دبي بين شباب الأهلي والنصر، إلى جانب قمم الشارقة مع الجزيرة والوصل والعين، فضلاً عن صدامات العين مع شباب الأهلي، وهي مباريات قد يكون لها تأثير مباشر في سباق المنافسة على اللقب.

كأس «أديب»

كما أسفرت قرعة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي عن مواجهتين قويتين في الجولة الأولى من المسابقة التي تقام في الموسم المقبل بنظام جديد لأول مرة.

وتقام البطولة في الدور التمهيدي بنظام مرحلة الدوري، حيث يلعب كل فريق من الفرق الـ 14 بالمحترفين 6 مباريات بواقع 3 على أرضه و3 خارجها، على أن تتأهل الفرق الـ 8 الأولى إلى الأدوار الإقصائية بنظام خروج المغلوب، حيث يلعب في ربع النهائي الأول مع الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس، ثم تقام مباراتي نصف النهائي وصولاً إلى المباراة النهائية.

وكشفت الجولة الأولى عن مواجهات بارزة أبرزها الوحدة أمام الجزيرة، والعين أمام الوصل، وشباب الأهلي أمام حتا، والنصر أمام يونايتد، فيما يلتقي الشارقة مع عجمان، وبني ياس مع الظفرة، وكلباء مع خورفكان، بما يمنح البطولة بداية قوية وفق نظامها الجديد.

يرجح النظام الجديد للكأس زيادة عدد المباريات التنافسية، الذي يصل إلى 49 مباراة في الموسم، وهو ما يرفع مستوى الإثارة طوال الدور التمهيدي، إلى جانب منح الأندية فرصا أكبر للتعويض ويعزز قيمة كل جولة في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.