الإيفواري ديوماندي في الطريق إلى سان جيرمان



ذكرت تقارير إعلامية أن المهاجم الإيفواري يان ديوماندي قرر الرحيل عن فريق لايبزغ الألماني لكرة القدم والانتقال لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.



وذكرت شبكتا «سكاي» و«أر أم سي»، بالإضافة لخبير الانتقالات فابريزيو رومانو، أن ديوماندي (19 عاماً) وافق على التوقيع على عقد لمدة خمسة أعوام مع الفريق الفرنسي.



ولكي تتم الصفقة بعد انتهاء منافسات بطولة كأس العالم الحالية، يجب على سان جيرمان أن يتوصل لاتفاق مع لايبزغ بشأن قيمة الصفقة. ووفقاً للتقارير فإن الناديين في مفاوضات حالياً.



وأبدى ليفربول أيضاً اهتماماً كبيراً بضم ديوماندي. وأفادت التقارير بأن لايبزغ رفض عرضاً يساوي 100 مليون يورو (114 مليون دولار) من ليفربول.



ويمتد عقد ديوماندي مع لايبزغ حتى 2030 ولا يوجد في عقده أي شرط جزائي. ويحاول لايبزغ حالياً تمديد تعاقده بشروط محسنة.



وتعاقد لايبزغ مع ديوماندي قبل عام من فريق ليغانيس، المنافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني، مقابل 20 مليون يورو.



وسرعان ما وضع أداءه أفضل الأندية الأوروبية في حالة تأهب وأثار تكهنات متكررة بأن الجناح السريع قد يغادر الدوري الألماني بعد موسم واحد فقط.



ولم يخف ديوماندي حقيقة أن ليفربول وسان جيرمان من بين أنديته المفضلة.



ولكن حالياً، يركز ديوماندي على الوصول لدور الـ16 مع المنتخب الإيفواري. ولتحقيق ذلك، يجب على منتخب بلاده أن يفوز على النرويج والمهاجم إيرلينج هالاند غداً الثلاثاء في مباراة دور الـ32.