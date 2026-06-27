الهولندي فيخورست يغادر أياكس وينضم إلى تفينتي



أ علن ناديا أياكس ‌أمستردام ​وتفينتي المنافسان في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم، اليوم، أن المهاجم الهولندي فاوت فيخورست غادر أياكس لينضم إلى ⁠صفوف تفينتي.

ووقع فيخورست «33 عاماً»، والذي يتواجد كخيار بديل في خط هجوم المنتخب الهولندي بكأس العالم ‌ولم يشارك بعد في النهائيات المقامة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، ‌عقدا لمدة عامين.



وقال إريك تن ‌هاج، المدير الرياضي لنادي ‌تفينتي، والذي سبق ‌له أيضا التعاقد مع اللاعب لفترة إعارة ​في مانشستر ‌يونايتد ​قبل ثلاث سنوات: نحن فخورون للغاية ⁠بقدوم فاوت فيخورست للعب ضمن صفوف تفينتي.



وأضاف: هذه الصفقة تمثل ​فرصة ⁠رائعة ⁠لنا إنه لاعب محترف بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والنموذج ⁠المثالي لما يمكن أن تحققه كلاعب كرة قدم عندما تكون مستعدا لبذل كل ما لديك. وسبق لفيخورست، الذي شارك مع ‌هولندا في النسخة الماضية من كأس العالم في ​قطر ويمتلك 52 مباراة دولية، اللعب في صفوف بيرنلي وفولفسبورج وهوفنهايم وبشيكطاش.