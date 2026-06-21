كأس العالم 2026.. تشكيلتا السعودية وإسبانيا والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب السعودية مع إسبانيا اليوم في الثامنة مساء بتوقيت الإمارات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس العالم 2026 المقامة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

كان منتخب السعودية قد تعادل في المباراة الأولى مع منتخب أوروغواي بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العالم.

في المقابل تعادل منتخب إسبانيا مع منتخب الرأس الأخضر بدون أهداف في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم.

تشكيلة السعودية

محمد العويس وسعود عبدالحميد وعلي لاجامي وحسان تمبكتي وعبدالإله العمري ومتعب الحربي وعبدالله الخيبري وناصر الدوسري ومصعب الجوير وسالم الدوسري وفراس البريكان

تشكيلة إسبانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: بورو، كوبارسي، لابورت، كوكوريلا

خط الوسط: أولمو، رودري، بيدري

خط الهجوم: لامين يامال، أويارزابال، باينا

يتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم رفقة منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر بالإضافة إلى منتخب أوروغواي.

القنوات الناقلة

تنطلق صافرة البداية الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة والسعودية في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم وتذاع على قناة بي إن سبورت ماكس 1، وبي إن سبورتس ماكس 3 وبي إن سبورتس 4k.