البرتغال تدفع ثمن سعي رونالدو إلى مطاردة التاريخ

دبي - عدنان الغربي

لم يكن التعادل الذي اكتفت به البرتغال أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-1 في مستهل مشوارها بكأس العالم 2026 مجرد نتيجة مخيبة لمنتخب يُصنف بين أبرز المرشحين للمنافسة، بل أعاد إلى الواجهة سؤالاً يرافق كريستيانو رونالدو في السنوات الأخيرة: إلى أي مدى يمكن أن يتعايش سعي النجم المخضرم إلى كتابة فصل جديد في التاريخ مع متطلبات المنتخب الجماعية؟

دخل رونالدو، البالغ 41 عاماً، المباراة وهو على موعد مع إنجاز غير مسبوق، إذ كان يحتاج إلى هدف واحد ليصبح أول لاعب يسجل في ست نسخ مختلفة من نهائيات كأس العالم. لكن الأمسية التي كان يأمل أن تتحول إلى محطة تاريخية انتهت بأداء باهت ونتيجة زادت الضغوط على المنتخب البرتغالي.

ورغم تقدمه في السن، بقي قائد البرتغال على أرض الملعب حتى صافرة النهاية، في قرار أثار تساؤلات واسعة، خصوصاً أن تأثيره الهجومي كان محدوداً. واكتفى مهاجم النصر السعودي بـ25 لمسة للكرة، وهو العدد الأدنى بين لاعبي البرتغال الذين أكملوا المباراة، فيما بدا معزولاً في كثير من الفترات وعاجزاً عن فرض حضوره المعتاد داخل منطقة الجزاء.

ولم تكن المشكلة في عدم التسجيل فقط، بل في أن البرتغال بدت أحياناً وكأنها تبحث عن إيصال الكرة إلى رونالدو أكثر من بحثها عن الحل الأكثر فعالية أمام المرمى. وتجسد ذلك في أبرز لقطات اللقاء عندما قطع رونالدو مسار تمريرة كانت في طريقها إلى برونو فرنانديز المتمركز في وضعية أفضل للتسجيل.

واعتبر المهاجم الفرنسي السابق تييري هنري أن اللقطة تعكس أولوية فردية على حساب المصلحة الجماعية، قائلاً: «الفريق بحاجة إلى التسجيل، لا أنت». وهي ملاحظة اكتسبت صدى أكبر بالنظر إلى الظروف المحيطة بالمباراة وإلى سعي رونالدو لتحقيق إنجازه الشخصي المنتظر.

كما أثار تمسك المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز بقائده حتى الدقيقة الأخيرة انتقادات بعض المحللين. ورأى المهاجم الإنجليزي السابق كريس ساتون أن المباراة «تجاوزت» رونالدو، معتبراً أن المدرب بدا متردداً في اتخاذ قرار استبداله رغم تراجع مردوده البدني.

ولا يمكن تحميل رونالدو وحده مسؤولية التعثر. فالبرتغال، رغم استحواذها على الكرة بنسبة بلغت 75 بالمئة، اكتفت بسبع محاولات فقط على المرمى، واحدة منها بين الخشبات الثلاث. كما أخفق عدد من اللاعبين الذين يعول عليهم المنتخب في صناعة الفارق، ما سمح للكونغو الديمقراطية بالخروج بنقطة مستحقة.

لكن ما حدث في هيوستن يسلط الضوء مجدداً على معضلة تواجه البرتغال كلما اقترب رونالدو من محطة تاريخية جديدة. فالقائد الذي اعتاد طوال عقدين تحويل الأرقام القياسية إلى وقود إضافي للتألق، يجد نفسه اليوم في مواجهة عامل الزمن، بينما يواصل المنتخب البحث عن التوازن بين احترام أسطورته ومنح الأولوية لما تقتضيه المباراة.

ولا يزال من المبكر استخلاص استنتاجات نهائية بعد مباراة واحدة فقط، لكن الأداء أمام الكونغو الديمقراطية أظهر أن البرتغال قد تحتاج في المباريات المقبلة إلى قرارات أكثر جرأة من مدربها، وإلى مقاربة جماعية أكثر وضوحاً، إذا أرادت أن تتحول من منتخب يملك أسماء كبيرة إلى منتخب قادر فعلاً على المنافسة على اللقب.

ويبقى السؤال مفتوحاً: هل سيكون رونالدو قادراً على مطاردة التاريخ من دون أن يتحول ذلك إلى عبء على منتخب بلاده، أم أن البرتغال ستجد نفسها مضطرة للاختيار بين أسطورتها الحية ومتطلبات الحاضر؟