مبابي موسيقي فاشل

قال كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم، إنه سيكتفي بكرة القدم، بعد أن فشل في استعراض مهاراته السابقة في العزف على الفلوت خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني أمريكي.

وكان مهاجم ريال مدريد يتحدث عن محاولاته السابقة لتعلم العزف على الفلوت مع جيمس كوردن ضمن إحدى فقرات «مشاركة السيارة» الشهيرة التي يقدمها لصالح قناة فوكس سبورتس.

ثم أخرج كوردن آلة الفلوت من المقعد الخلفي، لكن عند محاولة مبابي العزف عليها لم يتمكن من إصدار سوى صوت ضعيف جداً.

ويأمل منتخب فرنسا «أفضل أداء» من قائده خلال كأس العالم في أمريكا الشمالية، حيث يبدأ بطل 2018 مشواره بمواجهة السنغال الثلاثاء.