بوكيتينو يحذر أمريكا من قوة باراغواي في افتتاح كأس العالم

قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب الولايات المتحدة، إن فريقه يجب أن يكون مستعداً لبداية صعبة للغاية في كأس العالم لكرة القدم عندما يواجه باراغواي، يوم الجمعة، محذراً من خطورة منتخب أمريكا الجنوبية، رغم أن صاحب الأرض هو المرشح للفوز.

ويبدأ المنتخب الأمريكي مشواره في كأس العالم على ملعب لوس انجليس ضمن المجموعة الرابعة، وهو يحمل التوقعات المصاحبة للعب على أرضه وبين جماهيره، ومع تشكيلة قال بوكيتينو إنها وصلت وهي في حالة قوية بدنياً وخططياً وذهنياً.

لكن المدرب الأرجنتيني، الذي يعرف باراغواي جيداً من خلال مسيرته لاعباً ومدرباً، قال إن فريق المدرب جوستافو ألفارو سيشكل تحدياً كبيراً.

وأبلغ الصحفيين، يوم الخميس: «أنا أعرف جيداً العقلية والشراسة والروح التنافسية لديها».

وأضاف: «باراغواي أظهرت في التصفيات المؤهلة لكأس العالم مدى صعوبة اللعب ضدها وكيف قدمت أداء جيداً للغاية. لقد هزمت الأرجنتين والبرازيل. توقعي أن تكون مباراة الغد صعبة جداً».

وتابع: «لديها كفاءة جيدة ومدرب رائع هو جوستافو ألفارو الذي أكن له الكثير من الاحترام والإعجاب».

ثقة بفضل النتائج الأخيرة

قال بوكيتينو، الذي تم تعيينه في 2024 لقيادة الولايات المتحدة في كأس العالم على أرضها، إنه يشعر بالتفاؤل بشأن تطور الفريق خلال الأشهر التي سبقت البطولة، خاصة في آخر مباراتين وديتين، إذ فاز 3-2 على السنغال وخسر بصعوبة 2-1 أمام ألمانيا.

وقال المدرب إن تلك المباريات ساعدت في إقناع اللاعبين بقدرتهم على مجاراة كبار الفرق.

وأضاف: «آخر مباراتين جعلتنا نفكر ونشعر بأنه من الممكن تحقيق ما نريد والتنافس بأفضل شكل، ومنافسة الفرق الكبيرة».

وأشار بوكيتينو إلى أن الفريق تحسن ليس فقط على المستوى الخططي، بل على الجانب الذهني أيضاً، مضيفاً أن اللاعبين تبنوا ثقافة أكثر صرامة داخل المنتخب.

وقال: «أعتقد أنهم أصبحوا لاعبين أفضل بكثير. العقلية بدأت تتغير».

تساؤلات حول التشكيلة

قال بوكيتينو إن تشكيلته بأكملها جاهزة للعب، بما في ذلك المدافع كريس ريتشاردز، الذي كان يتعافى من إصابة في الكاحل.

لكنه رفض الكشف عن من سيكون الحارس الأساسي بين مات تيرنر ومات فريسي.

وقال عند سؤاله عن التشكيلة الأساسية: «لقد قررتها. التشكيلة جاهزة، ما لم يحدث شيء قبل المباراة».

وعندما سُئل عما إذا كان حارسا المرمى قد تم إبلاغهما، ابتسم وأضاف: «لا أعرف إن كانا يعلمان، لأنه إذا أخبرتك أنهما يعلمان، فستبدأ في الاتصال بهما».