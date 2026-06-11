نجوم تحت المجهر في مونديال 2026.. 10 لاعبين يصنعون الحدث

تنطلق بطولة كأس العالم 2026 اليوم بمشاركة قياسية تبلغ 48 منتخباً، في نسخة تعد الأضخم في تاريخ البطولة من حيث عدد المباريات والنجوم المنتظرين.

وبين أسماء تبحث عن المجد الأخير، وأخرى تمثل مستقبل اللعبة، تبرز قائمة من اللاعبين الذين يُنتظر أن يكون لهم تأثير كبير في البطولة.

1. ليونيل ميسي – الأرجنتين

يدخل ميسي البطولة في سن 38 عاماً، وربما تكون هذه هي النسخة الأخيرة له في كأس العالم.

فبعد تتويجه بلقب 2022، سيحاول قيادة الأرجنتين للحفاظ على لقبها واختتام مسيرته مع منتخب بلاده بتتويج تاريخي.

2. كريستيانو رونالدو – البرتغال

في مشاركته السادسة، يواصل رونالدو كتابة فصل جديد من مسيرته الطويلة، ورغم بلوغه 41 عاماً، يبقى عنصراً مهماً في منتخب البرتغال الذي يطمح لتحقيق أول لقب عالمي في تاريخه وربما يلتقي ميسي ورونالدو في أحد الأدوار أو حتى في النهائي.

3. محمد صلاح – مصر

نجم منتخب مصر وأحد أبرز لاعبي العالم العربي وإفريقيا، يدخل البطولة بطموح كبير لترك بصمة تاريخية،يمتلك خبرة واسعة في البطولات الكبرى وقدرة على صناعة الفارق، ويظل الأمل الأكبر للفراعنة في الظهور بشكل قوي في مونديال 2026 حيث يسعى لتحقيق أول فوز مونديالي لمنتخب مصر في كأس العالم، وربما الذهاب إلى المرحلة الإقصائية.

4. لامين يامال – إسبانيا

موهبة شابة تفرض نفسها بقوة، يدخل البطولة كأحد أبرز نجوم الجيل الجديد، بعد موسم لافت مع برشلونة جعله أحد أهم المواهب في كرة القدم العالمية فهو موهبة تتلألا يوماً بعد يوم وربما يزداد توهجاً في مونديال 2026.

5. كيليان مبابي – فرنسا

كيليان مبابي يُعد من أخطر لاعبي العالم، ويدخل مونديال 2026 وهو في قمة النضج الكروي، يمتلك سرعة استثنائية وحساً تهديفياً عالياً، ويقود منتخب فرنسا الطامح للقب جديد.

خبرته في النهائيات تجعله لاعباً حاسماً في المباريات الكبرى، وقد يكون أحد أبرز المنافسين على لقب أفضل لاعب في البطولة.

6. هاري كين – إنجلترا

هاري كين يقود هجوم منتخب إنجلترا بخبرة كبيرة وقدرة تهديفية عالية تجعله من أفضل المهاجمين في العالم. يسعى كين لإنهاء انتظار طويل للقب عالمي منذ 1966.

يعتمد عليه المنتخب الإنجليزي بشكل كبير في الحسم داخل منطقة الجزاء، كما يساهم في بناء اللعب، ما يجعله عنصراً أساسياً في طموحات إنجلترا بالمونديال.

7. إيرلينغ هالاند – النرويج

إيرلينغ هالاند يدخل كأس العالم كأحد أهم المهاجمين في العالم بفضل قوته البدنية وقدرته التهديفية الكبيرة. رغم أن النرويج ليست من القوى الكبرى، إلا أن وجوده يمنح الفريق فرصة لإحداث مفاجآت.8. فينيسيوس

8-جونيور – البرازيل

فينيسيوس جونيور يمثل الجيل الجديد للمنتخب البرازيلي، ويُنظر إليه كقائد هجومي في مشروع استعادة المجد.

يدخل فينيسيوس البطولة بطموح كبير لقيادة البرازيل نحو اللقب السادس، مستفيداً من خبرته مع ريال مدريد في المباريات الحاسمة على أعلى مستوى.

9. عثمان ديمبيلي – فرنسا

عثمان ديمبيلي يعيش أفضل فتراته الكروية بعد تطور مستواه بشكل لافت مع باريس سان جيرمان.

يمتاز بالسرعة والمهارة والقدرة على اللعب في أكثر من مركز هجومي، فهو لاعب مؤثر يمكنه تغيير نتيجة المباريات بلمسة واحدة في لحظات حاسمة.

10. يام ديوماندي – ساحل العاج

يام ديوماندي من أبرز المواهب الإفريقية الصاعدة، ويدخل مونديال 2026 كأحد الأسماء المرشحة للظهور بقوة. يتميز بمهارات هجومية وقدرة على التسجيل وصناعة الفرص.

رغم صغر سنه، إلا أنه أثبت نفسه في أوروبا، ربما يصبح أحد اكتشافات البطولة.