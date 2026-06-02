مايد البيرق.. جهود رائدة في المنافسة على المراكز المتقدمة



يبدي الشاب الإماراتي مايد البيرق علي، والذي يبلغ من العمر 25 عاماً، فئة أصحاب الهمم، ولاعب في نادي خورفكان للمعاقين، سعادته بتمثيل دولة الإمارات في العديد من المحافل المحلية والدولية، وبأفضل صورة، وذلك في عدد من ألعاب القوى، والتي تتمثل في رمي القرص ودفع الجلة، مؤكداً أن رياضة أصحاب الهمم تواصل حصد ثمار دعم القيادة الرشيدة، الذي كان وراء الوصول إلى منصات التتويج.



وفي حديثه لـ«البيان» قال مايد البيرق علي: «على الرغم من كوني من فئة أصحاب الهمم، وإصابتي بالشلل النصفي، إلا أنني تحديت الإعاقة بما أمتلكه من الإرادة والعزيمة والإصرار، ولأنني - ولله الحمد - على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقي، من أجل مواصلة مسيرة النجاحات وفق النهج المرسوم، وترك بصمة جديدة في جميع المشاركات الرياضية، حيث شاركت فعلياً في العديد من البطولات المحلية والدولية، والتي تتمثل في مشاركته مع المنتخب الوطني لأصحاب الهمم في بطولة غرب آسيا، والتي احتضنتها سلطنة عمان، حاصداً مراكز متقدمة، إضافة إلى بطولة أخرى تم تنظيمها في جمهورية التشيك، ونلت الميدالية الذهبية باقتدار، وهذا الإنجاز مثّل دافعاً كبيراً بالنسبة لي في الاستحقاقات المقبلة، التي تحظى بأهمية خاصة في مشواري الرياضي، وغير ذلك من المشاركات الرياضية الأخرى».



وأضاف البيرق: «إن البطولات التي تنظمها الدولة لألعاب القوى لأصحاب الهمم تشهد دائماً مشاركات واسعة من مختلف أندية الدولة، ووسط أجواء تنافسية قوية ومستويات فنية مميزة، تعكس التطور المستمر الذي تشهده ألعاب القوى البارالمبية الإماراتية، وجميعها تهدف إلى دعم مسيرة الرياضة البارالمبية واكتشاف المواهب، وتعزيز جاهزية اللاعبين لشتى الاستحقاقات على المستويين الإقليمي والدولي»، مؤكداً تكثيف تدريباته في رياضتي دفع الجلة ورمي القرص، استعداداً للمشاركة في بطولة سيتم تنظيمها في جمهورية التشيك في شهر يوليو المقبل، معاهداً على تقديم أداء متميزاً، من خلال السير بخطوات ثابتة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات على الساحة الرياضية لأصحاب الهمم.