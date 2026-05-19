الوحدة يودع العبدولي ويفتح ملف المدرب الجديد

ودع الوحدة، المدرب الوطني حسن العبدولي عقب نهاية مهمته مع الفريق الأول بنهاية الموسم الحالي، بعدما قاد «العنابي» بصفة مؤقتة، خلفاً للسلوفيني داركو ميلانيتش. وكرم مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي برئاسة فارس مكتوم المزروعي، العبدولي، تقديراً للجهود التي بذلها مع الفريق خلال الفترة القصيرة الماضية، والتي توج فيها مع الفريق بلقب كأس رابطة المحترفين.



وأكد الوحدة في بيان على موقعه الرسمي أن العبدولي يعد نموذجاً مشرفاً للكفاءات الوطنية المتميزة في المجالي الرياضي، مثمناً ما قدمه للنادي من عمل احترافي وجهود صادقة أسهمت في تحقيق لقب كأس المحترفين، متمنياً التوفيق والنجاح للمدرب الوطني في مسيرته المقبلة.



وقاد العبدولي الوحدة لأول مرة في وبصفة مؤقتة في أبريل الماضي بعد إقالة المدرب السابق، داركو ميلانيتش على خلفية سوء النتائج، وخاض مع الفريق خمس مباريات، منها أربع مباريات في الدوري بداية من لقاء الشارقة، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في مباراة وخسر اثنتين، وتوج بلقب كأس رابطة المحترفين عقب الفوز على العين في النهائي بركلات الترجيح.



ويبدأ الوحدة فتح ملف المدير الفني لتولي قيادة الفريق للموسم المقبل، حيث بدأ رحلة البحث عن المدرب الجديد، وسط عدة أسماء مطروحة، منها أحد الأسماء الكبيرة، حيث يسعى الوحدة للتعاقد مع مدير فني قادر على إعادة لقب الدوري الغائب عن الفريق منذ 16 عاماً.