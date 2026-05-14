جاسوس ساوثهامبتون يهدد حلم العودة إلى الدوري الإنجليزي

يواجه ساوثهامبتون خطر الحرمان من الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز على خلفية فضيحة التجسس المتهم فيها النادي خلال ملحق التصفيات. وبات حلم ساوثهامبتون بالعودة إلى «البريمييرليغ» مهدداً، بعدما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الخميس، تحديد جلسة استماع رسمية على خلفية شكوى ميدلسبره التي تتهم ساوثهامبتون بالتجسس على تدريباته.



وأقرت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي باحتمالية تأجيل نهائي التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بناءً على نتائج جلسة الاستماع في قضية «التجسس» المتهم فيها ساوثهامبتون بتسجيل تدريبات ميدلسبره.



وتحددت جلسة الاستماع 19 مايو الجاري، وقبل 4 أيام فقط من مباراة ساوثهامبتون وهال سيتي في النهائي الذي سيحدد هوية الصاعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ويمبلي يوم 23 مايو، وهو النهائي الذي تقدر قيمته المالية بأكثر من 200 مليون جنيه إسترليني.



وكانت القصة بدأت عندما تم رصد محلل يعمل ضمن الجهاز الفني لساوثهامبتون مختبئاً خلف شجرة بالقرب من مقر تدريبات ميدلسبره، في محاولة لتسجيل الحصة التدريبية للفريق المنافس قبل مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي، إذ أثارت الواقعة غضب مسؤولي ميدلسبره، الذين تقدموا بشكوى رسمية مطالبين بعقوبات صارمة قد تصل إلى استبعاد ساوثهامبتون من الملحق بالكامل.



وكشفت التحقيقات بحسب ما ذكرت «الديلي ميل» البريطانية عن هوية الشخص المتورط، وهو المتدرب ويليام سالت، الذي يعد جزءاً مهماً من الطاقم الفني للمدرب الألماني توندا إيكرت، إذ تشير التقارير إلى أن سالت حاول الهروب بعد اكتشافه، قبل أن يغير ملابسه داخل أحد ملاعب الغولف المجاورة لتجنب التعرف عليه.



وفي حال ثبوت الاتهامات، قد يواجه ساوثهامبتون عقوبات تاريخية تشمل الاستبعاد من النهائي، ما يمنح هال سيتي بطاقة الصعود مباشرة، بينما يبقى القرار النهائي بيد اللجنة المستقلة خلال الأيام المقبلة وسط ترقب لما ستنتهي عليه القضية.