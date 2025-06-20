ميسي يهدي إنتر ميامي فوزاً تاريخياً على بورتو في كأس العالم للأندية

سجل ليونيل ميسي هدفا مذهلا من ركلة حرة ليقود إنتر ميامي للفوز 2-1 على بورتو أمس الخميس في مباراة الفريقين بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة، ليكون أول انتصار لفريق من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) على منافس أوروبي في بطولة رسمية تابعة للاتحاد الدولي (الفيفا).

ولعب النجم الأرجنتيني دورا محوريا في مساعدة الفريق المنافس بالدوري الأمريكي على التعافي من التعادل السلبي أمام الأهلي المصري في المباراة الافتتاحية للبطولة.

عزز فوز إنتر ميامي على بورتو من فرصه في الذهاب بعيدا في البطولة التي تشهد أندية بارزة من جميع أنحاء العالم وتُقام على 12 ملعبا في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وبعد أن منح الفيفا، في قرار مثير للجدل، فريق إنتر ميامي الذي يدربه خافيير ماسكيرانو حق المشاركة بالبطولة، تصدر ميسي المشهد وأصبح في قلب المنافسة في البطولة بنظامها الجديد الموسع الذي يشمل 32 فريقا، إذ استقطب الجماهير واستمر في الارتقاء بالرياضة في بلد ظل لفترة طويلة فاترا تجاه اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

وتحمل النتيجة أيضا أهمية في سجل مواجهات فرق أمريكا الشمالية والجنوبية أمام الفرق الأوروبية التي تحظى بهيمنة معتادة.

قال ميسي قائد إنتر ميامي "هو أمر رائع. بذلنا جهدا كبيرا، وعملنا بشكل رائع. أنا سعيد للغاية. شعرنا بمرارة بعد المباراة الأولى. إذ رأينا أننا كنا قادرين على الفوز".

وأضاف بشأن الهدف الذي سجله في الشوط الثاني أمام بورتو من ركلة حرة "(في الركلة الحرة)، استفدت من المساحة التي تركها حارس المرمى، الذي كان يقف ساكنا ولا يغطي القائم. وحاولت التسجيل في ذلك المكان".

وتابع "في اليوم الآخر (في مباراة الأهلي)، كان العديد من اللاعبين الشبان المشاركين في بطولة بهذه الأهمية متوترين. لقد تغيرنا. سننافس، وسنحاول فرض أسلوبنا. اليوم كنا الفريق الأضعف، لكننا نملك أسلحتنا. المباراة القادمة أمام بالميراس، وهو ناد كبير على مستوى العالم. ستكون مباراة أخرى صعبة للغاية".