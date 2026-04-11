بايرن ميونخ يحطم رقماً قياسياً ظل صامداً لـ54 عاماً في البوندسليغا



حطم نادي بايرن ميونخ الرقم القياسي التاريخي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بدوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليغا)، بعد وصوله إلى الهدف رقم 102 خلال مباراته الجارية أمام سانت باولي اليوم السبت، ليتجاوز بذلك رقمه السابق المسجل منذ 54 عاماً.



دخل متصدر البوندسليغا اللقاء وفي رصيده 100 هدف، وعادل الرقم القياسي السابق البالغ 101 هدف والمسجل في موسم 1971 /1972 بفضل رأسية جمال موسيالا في الدقيقة التاسعة، قبل أن ينفرد بالرقم القياسي الجديد بالوصول إلى الهدف رقم 102 حين سجل ليون جوريتسكا، الذي سيرحل عن الفريق في الصيف المقبل، الهدف الثاني في الدقيقة 53.



ومن المتوقع أن ترتفع الحصيلة النهائية للأهداف مع نهاية الموسم الحالي، حيث تنتظر الفريق خمس مباريات أخرى في الموسم الحالي.



ويتفوق بايرن ميونخ بفارق شاسع يصل إلى 42 هدفاً عن ثاني أفضل خط هجوم في الدوري وهو بوروسيا دورتموند الذي سجل 60 هدفاً.



وكان العملاق البافاري اقترب من هذا الرقم الصامد لفترة طويلة في مواسم سابقة، حيث أنهى موسم 2019 /2020 برصيد 100 هدف، ووصل إلى 99 هدفاً في موسم 2020 /2021.



