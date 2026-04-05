وشم يروي حكاية وفاء.. لاعب يستحضر مدربه الراحل قبل كل مباراة

كشف البرتغالي ماتيوس فيرنانديز لاعب وستهام يونايتد الإنجليزي عن القصة المؤثرة وراء الوشم الذي يضعه على ذراعه ولفت الأنظار، لكن لم يكن أحد يدرك قبل ذلك ماهيته والمغزى منه.

ويحمل فيرنانديز في أعلى ذراعه اليسرى وشماً لصورة مدرب، يظهر فيه وهو يضع شارة القيادة على ذراعه، عندما كان طفلاً صغيراً، ليتضح أنه للراحل أنطونيو باولو المعروف بـ«تو زي»، الذي كان مدربه في الصغر، ولعب دوراً محورياً في بداياته الكروية.



وجسد فيرنانديز قصة وفائه لمدربه الراحل، وكيف أنه سيبقى حاضراً في ذاكرته إلى الأبد، موضحاً في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إنجليزية قبل مباراة فريقه مع ليدز في كأس الاتحاد، أنه يحرص قبل كل مباراة على استحضار ذكرى مدربه الأول في نادي أولهانينسي، والذي توفي إثر إصابته بالسرطان عندما كان في الحادية عشرة من عمره.



ويتضمن الوشم تفاصيل أخرى، منها عين تنعكس داخلها صورة ملعب كرة قدم، في إشارة إلى الرؤية والإلهام الذي زرعه المدرب في الناشئ.

وأكد فيرنانديز أن مدربه لم يكن مجرد معلم للعبة، بل كان داعماً إنسانياً يهتم بعائلات اللاعبين ويساعدهم خارج الملعب، مشيراً إلى أنه يشعر كأنه لا يزال يتحدث مع مدربه الراحل يومياً، ويضع قميصاً يحمل صورته في غرفة الملابس، طلباً للدعم المعنوي قبل كل مواجهة.



وختم: «إنه نجم حظي، لقد كان معلمي في كرة القدم، في كل مباراة أضع قميصه مكاني وأتحدث إليه ليقدم لي النصائح، ويرشدني إلى الطريق الصحيح، ويمنحني طاقة إيجابية، ويساعدني أنا وزملائي على الفوز».