سفيان رحيمي: العين على كل البطولات المحلية هذا الموسم



أكد المغربي سفيان رحيمي، مهاجم العين أن فريقه هدفه كل البطولات المحلية في الموسم الحالي بعد أن نجح في التأهل إلى نهائي كأس رئيس الدولة، ونهائي كأس رابطة المحترفين، ومنافسته على لقب الدوري.

وكان سفيان رحيمي قد تألق وقاد العين إلى الصعود إلى نهائي كأس رئيس الدولة، بتسجيله هدفين في مرمى يونايتد في الدور نصف النهائي بعد أن استمرت المباراة لشوطين إضافيين عقب التعادل 0-0 في الوقت الأصلي.

وبات لدى العين فرصة تحقيق ثلاثية الموسم المحلية، إذا ما نجح في التتويج بالدوري الذي يتصدره برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي، قبل 6 جولات على نهاية المسابقة، ويواجه الوحدة في نهائي كأس الرابطة، والجزيرة في نهائي كأس رئيس الدولة.



وقال رحيمي: «يونايتد لم يكن خصماً سهلاً، وكنا ندرك جيداً أن المباراة ستكون صعبة للغاية، خصوصاً وأن هذه الصعوبات تميز مباريات الكؤوس، لكن نجحنا في التأهل إلى نهائي أغلى الكؤوس».

وأضاف: «العين عينه في هذا الموسم على كل البطولات المحلية، ونأمل أن يحالفنا التوفيق ونحقق هذه الألقاب».



وأشار الهداف المغربي إلى أن النهائي لن يكون سهلاً أمام الجزيرة رغم تفوق العين في مواجهتيه السابقتين هذا الموسم، لافتاً إلى أن هناك توقفاً دولياً في الفترة الحالية وبعد العودة للمنافسات المحلية سيفكر الفريق في استحقاقاته المقبلة.