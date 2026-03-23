بيرلو يوضح أسباب نهاية مغامرة يونايتد في الكأس

أبوظبي – محمد صادق

فسر الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني لفريق الكرة بنادي يونايتد نهاية مشوار فريقه في كأس رئيس الدولة، بـ«فقدان التركيز» و«ارتكاب أخطاء كان يمكن تفاديها»، مؤكداً في الوقت ذاته أن يونايتد قدم مباراة رائعة أمام العين، وأنه كان يمني النفس بالتأهل إلى نهائي الكأس، لكن لم يتمكن الفريق من تحقيق مبتغاه.

وتوقفت مغامرة يونايتد عند نصف النهائي بعد أن خسر الفريق 0-2 أمام العين بعد أن صمد الفريق في الوقت الأصلي الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن تستقبل شباكه هدفين في الشوط الإضافي الأول.

وكان يونايتد قد اعتبر ظاهرة البطولة هذا الموسم، ولقب بـ«الحصان الأسود» للكأس بعد أن فاجأ الجميع بالصعود إلى نصف النهائي وهو غير مرشح على اعتبار أنه أحد فرق دوري الدرجة الأولى.

وكانت أولى مفاجآت الفريق بإقصاء الشارقة بنجومه الكبار من دور الـ 16 بركلات الترجيح، قبل أن يواصل الفريق مسلسل مفاجآته بالإطاحة بالوحدة من الدور ربع النهائي بالفوز 4-2 بعد التمديد لوقت إضافي عقب التعادل في الوقت الأصلي 2-2.

وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي عقب وداع البطولة: «قدمنا مباراة كبيرة وأداء رائعاً أمام العين، لكن للأسف ارتكبنا أخطاء كان يمكن تفاديها، وافتقدنا التركيز في بعض الأحيان، ما جعلنا نستقبل هدفين في الوقت الإضافي».

وأضاف: «بلا شك كنا نتمنى التأهل إلى المباراة النهائية بعد أن بذلنا مجهوداً كبيراً، لكن هناك أخطاء حدثت يجب التركيز عليها وعلاجها من أجل تفاديها في المرحلة المقبلة».

وأتم: «سنطوي هذه الصفحة ونحول تركيزنا إلى المباراة القادمة من أجل استكمال مشوارنا نحو الصعود إلى دوري المحترفين».