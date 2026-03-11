بني ياس يستقبل الوحدة في مواجهة بعنوان «الهروب الكبير»

يستقبل بني ياس على ملعبه بالشامخة في أبوظبي، عند الساعة التاسعة والنصف من مساء غد الخميس، فريق الوحدة في الجولة التاسعة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة اعتاد الوسط الرياضي تسميتها بمواجهة «أبناء العمومة».



وتحمل المباراة عنوان «الهروب الكبير» بالنسبة لأصحاب الأرض الباحثين عن الفوز وثلاث نقاط قد تكون هي الأغلى لبني ياس هذا الموسم، من أجل خطوة إضافية نحو الهروب من شبح الهبوط وتأمين موقف الفريق في دوري الأضواء.



ويحتل بني ياس المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن البطائح الذي لعب مباراة أكثر وحقق فوزاً ثميناً على عجمان في افتتاح مباريات الجولة، وبفارق 4 نقاط عن دبا متذيل الترتيب.



والفوز كفيل بأن يمنح بني ياس جرعة تفاؤل ويتنفس الصعداء نسبياً، خصوصاً في حال خدمته بقية نتائج الفرق المنافسة في صراع الهبوط، حيث قد يرتقي ثلاثة مراكز في الترتيب في حالة فوزه.



ونجح بني ياس في تحقيق انتصارين في غاية الأهمية في الجولتين الأخيرتين للدوري، بعد فوزه خارج أرضه على البطائح في الوقت القاتل بهدف دون رد، ثم فوز مفاجئ على الوصل بهدفين نظيفين على الوصل في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشرة، ما منح الفريق ست نقاط ثمينة ترك بها نهاية الترتيب.



على الناحية الأخرى، يدخل الوحدة اللقاء من دون ضغوط كبيرة بعد أن ابتعد بشكل نسبي عن سباق المنافسة على اللقب، خصوصاً بعد أن خسر نقطتين إضافيتين بتعادله في مؤجلة الجولة 16 مع شباب الأهلي 1-1 ليستقر في المركز الثالث برصيد 34 نقطة، بفارق 10 نقاط عن العين المتصدر.



وسوف يحاول الوحدة استعادة نغمة الانتصارات ومصالحة جماهيره الغاضبة بسبب تراجع نتائج الفريق، على الرغم من أنه قدم أداء جيداً في مواجهة شباب الأهلي الأخيرة.