تقنية الفيديو تخطف الأنظار في كأس منصور بن زايد لكرة القدم



خطفت تقنية حكم الفيديو المساعد الأنظار في بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، المقامة حالياً في نسختها الثالثة عشرة بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة 16 فريقاً.



وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبتنظيم اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية، وتعد أكبر بطولة رياضية رمضانية في كرة القدم في المنطقة.



وتشهد البطولة تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد لأول مرة منذ انطلاقتها قبل 13 عاماً، إذ حضرت التقنية بقوة خلال مباريات الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الثانية بالدور الأول، وتدخلت في أكثر حالة جدلية.



وخلال مباراة مكتب الأمين العام وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة، عاد حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو في أكثر من حالة، إذ تدخلت التقنية في إلغاء هدف وركلة جزاء، فيما شهد اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي حالة طرد في صفوف مكتب الأمين العام، ما زاد من حدة التنافس بين الفريقين في الدقائق الأخيرة.



ورفع مكتب الأمين العام رصيده إلى نقطتين بعدما كان قد تعادل في الجولة الأولى، فيما حصل فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على نقطة حافظت على آماله ببلوغ الدور التالي.



وفي المواجهة الثانية، حقق فريق المركز الوطني للمناصحة فوزاً عريضاً على حساب فريق مكتب الشؤون القانونية بأربعة أهداف مقابل هدف، ليسجل انتصاره الأول في المجموعة.



وقدم فريق المركز الوطني للمناصحة أداء قوياً، إذ افتتح التسجيل مبكراً في الشوط الأول عن طريق لاعبه إبراهيما، قبل أن يسجل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني حسم بها نتيجة اللقاء.

ورفع المركز الوطني للمناصحة رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد الشؤون القانونية عند 3 نقاط.



وتقام، الخميس، مواجهتين ضمن المجموعة الثالثة، حيث يلتقي فريق مكتب التنسيق المجتمعي مع نظيره قطاع الخدمات المساندة، فيما يلعب فريق مدارس الإمارات الوطنية مع فريق قطاع الشؤون المالية والمشتريات.