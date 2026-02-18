افتتاح كأس منصور بن زايد لكرة القدم الخميس



تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، يُقام غداً الخميس الافتتاح الرسمي للنسخة الثالثة عشرة من كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، على ملاعب فندق قصر الإمارات في أبوظبي، بتنظيم اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، وذلك بالتعاون مع اتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية.



وتحظى البطولة باهتمام سموه وحرصه الدائم على دعم الحركة الرياضية والشبابية في الدولة، وتعزيز دور الفعاليات الرمضانية في تشجيع المجتمع على تبني أسلوب رياضي نشط يسهم في رفع جودة الحياة، ونشر ثقافة الرياضة، وتوطيد أواصر الترابط بين المشاركين في بيئة إيجابية محفزة.



ويشهد حفل الافتتاح حضوراً رسمياً وإعلامياً، إلى جانب ممثلي الجهات المشاركة والرعاة، في أجواء رياضية رمضانية تعكس مكانة البطولة وتصدرها لمشهد الفعاليات الرياضية المجتمعية في الدولة.



وتنطلق عقب مراسم الافتتاح مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بمواجهتين ضمن المجموعة الأولى، حيث يلتقي في المباراة الأولى (9:30 مساءً) بطل النسخة الماضية «دائرة القضاء» مع «نادي مدينة أبوظبي للغولف»، بينما يواجه فريق «قطاع المشاريع الهندسية والفنية» فريق «مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي» في المباراة الثانية (10:30 مساءً).

يشارك في النسخة الحالية 16 فريقاً وُزعت على أربع مجموعات كالتالي:



المجموعة الأولى: دائرة القضاء، نادي مدينة أبوظبي للغولف، قطاع المشاريع الهندسية والفنية، ومكتب التدقيق والتطوير المؤسسي.

المجموعة الثانية: مكتب الأمين العام، المركز الوطني للمناصحة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والشؤون القانونية.

المجموعة الثالثة: مدارس الإمارات الوطنية، مكتب التنسيق المجتمعي، قطاع الشؤون المالية والمشتريات، وقطاع الخدمات المساندة.

المجموعة الرابعة: مكتب شؤون المواطنين والمجتمع، مكتب البعثات الدراسية، الأرشيف والمكتبة الوطنية، ومكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء.



وتُقام منافسات دور المجموعات بنظام الدوري من دور واحد، حيث يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، وصولاً إلى الأدوار الإقصائية التي تُقام بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.



ورصدت اللجنة المنظمة جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إلى جانب الجوائز الفردية، وسحوبات يومية وجوائز مخصصة للجماهير.



وبالتزامن مع «عام الأسرة»، استحدثت النسخة الحالية أنشطة مجتمعية متنوعة تشمل منطقة للمشجعين «Fan Zone»، والنسخة الأولى من «كأس البلاي ستيشن للناشئين» (10-17 عاماً)، بالإضافة إلى ركن متكامل للمأكولات والمشروبات، لتوفير تجربة ترفيهية متكاملة للجمهور. كما رصدت اللجنة المنظمة جوائز قيمة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وجوائز فردية، بالإضافة إلى سحوبات يومية مخصصة للجماهير.



يُذكر أن «كأس منصور بن زايد لكرة القدم» انطلقت مسيرتها في عام 2012، ونجحت على مدى سنوات في ترسيخ حضورها أبرز الفعاليات الرياضية الرمضانية التي تجمع بين التنافس القوي والبعد المجتمعي.