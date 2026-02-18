رسالة جيراسي المؤثرة تفاجئ دورتموند خلال لقاء أتالانتا



صرح كوفاتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، بأنه فوجئ، مثل الكثيرين، عندما كشف المهاجم الغيني سيرهو جيراسي، عن رسالة مؤثرة بعد تسجيله هدفاً في لقاء الفريق ضد ضيفه أتالانتا الإيطالي.



وتقدم دورتموند خطوة مهمة نحو الصعود لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه 2 - 0 على أتالانتا، الثلاثاء، في ذهاب الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية بالمسابقة القارية.



وافتتح جيراسي التسجيل مبكراً لدورتموند في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، الذي جرى بملعب (سيجنال ايدونا بارك)، معقل الفريق الألماني، قبل أن يرفع قميصه ليكشف عن قميص آخر يحمل رسالة باللغة الفرنسية.



وصرح جيراسي عقب المباراة بأن الرسالة كانت لأخيه الذي توفيت ابنته.



وقال كوفاتش: «لم أكن أعلم شيئاً عن الوفاة في عائلة جيراسي»، لكنه كان سعيداً بأداء قوي آخر من مهاجم الفريق، الذي صنع أيضاً الهدف الثاني الذي أحرزه زميله ماكسيميليان باير.



وعانى جيراسي من تراجع في مستواه لعدة أشهر، لكنه أنهى هذه الفترة بتسجيله 5 أهداف في مبارياته الثلاث الأخيرة بالدوري الألماني (بوندسليغا)، بخلاف هدفه في مرمى أتالانتا.



وأضاف كوفاتش: «لم يكتفِ سيرهو بتسجيل هدف وصناعته، بل سيطر على الكرة وضغط على الخصم».



من جانبه، تحدث سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند عن جيراسي، حيث قال: «لقد بذل جهداً كبيراً وكان واثقاً بنفسه. كان من الصعب للغاية الدفاع ضده اليوم أيضاً. يبدو أن دوري أبطال أوروبا هو تخصصه. أنا سعيد للغاية بعودته لمستواه المعهود في الوقت المناسب تماماً».



وأصبح يكفي دورتموند الخسارة بفارق هدف وحيد أمام منافسه، في مباراة الإياب، التي تقام بإيطاليا الأسبوع المقبل، من أجل الصعود لدور الـ16 في البطولة.