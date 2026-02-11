فيدور شيشربينا.. من بروفيسور في الطب الرياضي إلى بطل عالمي للأساتذة



في مشهد يلخص المعنى الحقيقي للرياضة ومفهوم ألعاب الأساتذة، يشارك أستاذ في الطب الرياضي من مدينة مورمانسك الروسية، يبلغ من العمر 89 عاماً في منافسات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026.



فيدور شيشربينا، الذي سجل ظهوره الأول في ألعاب الماسترز المقامة حالياً في أبوظبي، في منافسات سباق 100 متر عدو، يملك خبرة طويلة في عالم الرياضة على صعيد الهواة، إذ دفعه شغفه وحبه للرياضة لكتابة مسيرة رائعة استمرت سنوات طويلة.



وكشف فيدور أن مسيرته في ألعاب الماسترز تمتد لنحو 25 عاماً، وهو بطل عالمي للأساتذة ويملك العديد من الإنجازات والميداليات، ولم تمنعه مسيرته العلمية والأكاديمية من ممارسة الرياضة، حيث يعمل استاذاً للطب الرياضي في جامعة مورمانسك الروسية.



وقال فيدور على هامش مشاركته في ألعاب الماسترز إنها المرة الأولى التي يزور فيها دولة الإمارات، وحضر رفقة صديقه الكساندر ريابتسيف، ووجد أجواء أكثر من رائعة خلال الحدث، إلى جانب تنظيماً مثالياً للمنافسات وسط مشاركة الآلاف من الرياضيين، ما أسهم في جعلها تجربة استثنائية لا تنسى، معرباً عن سعادته الكبيرة بالمشاركة، وأمله في تحقيق نتائج مشرفة.



وعلى مدار حياته ظل فيدور رياضياً في ألعاب الأساتذة، إذ حقق الدرجات الرياضية الأولى، وسجل أرقاماً مميزة بلغت 7 أمتار في الوثب الطويل و15 متراً في الوثب الثلاثي، ويعد هو من رواد الماسترز، حيث يشارك فيها منذ أكثر من ربع قرن، وتوج خلالها بلقب بطل العالم في الوثب الثلاثي والوثب الطويل.



كما سبق له المشاركة قبل عامين في ألعاب دوربان، وحقق إنجازاً لافتاً بحصده ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية.



وعن كيفية حفاظه على لياقته البدنية حتى هذا العمر، قال:«منذ سن الثانية عشرة من عمري وأنا أحرص على ممارسة الرياضة، وأتدرب بشكل يومي، وركزت على ألعاب القوى وبشكل خاص في مسابقات الوثب الثلاثي والعدو التي عشقتها منذ الصغر، ومن جعلني أحب هذه الرياضة البطل الأولمبي الأسطوري في الوثب الثلاثي فيكتور سانييف».



ولا تقتصر مسيرة فيدور على الإنجاز الشخصي فقط، بل تمتد لتشمل عائلة رياضية بامتياز، بفضل حرصه على نقل شغفه بالرياضة إلى أبنائه وأحفاده، فلديه ابنان يحملان أيضاً لقب ماسترز في الرياضة، ابن عداء يبلغ من العمر خمسين عاماً، وابنته بطلة في الجمباز الإيقاعي، إلى جانب حفيدة تمارس الجمباز الإيقاعي.



وتقام ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 لأول مرة في الشرق الأوسط، في تظاهرة رياضية كبرى، تشهد مشاركة 25 ألف رياضي من عمر 30 عاماً فما فوق، من 144 جنسية، يتنافسون في 38 لعبة متنوعة، وتختتم فعالياتها 15 فبراير الجاري.