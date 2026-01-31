جمهور أورلاندو يحتفل بسقوط صن داونز أمام الهلال السوداني في أبطال أفريقيا (فيديو)



احتفل جمهور فريق أورلاندو بفوز الهلال السوداني على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-1.



وعقب نهاية المباراة المثيرة التي جرت الجمعة في رواندا - ملعب الهلال السوداني - سخر جمهور أورلاندو من خسارة الند، صن داونز، ودخل جمهور الفريقين في مشاحنات ومناكفات استمرت طويلاً، سواء على مستوى مواقع التواصل أو عبر أندية المشاهدة في جنوب أفريقيا.



وذكر جمهور أورلاندو وجمهور صن داونز بأن الهلال ظفر بمجموع 4 نقاط من 6 نقاط كانت متاحة على أرضية الملعب بعد أن عاد الفريق الملقب بـ«سيد البلد» من جنوب أفريقيا قبل أيام بتعادل مثير ونقطة بطعم الفوز، قبل أن يفوز الجمعة، ليكسر الفريق السوداني عقدته أمام الفريق الجنوب أفريقي التي استمرت لمواسم عدة.



وتعد المناكفات بين جماهير الأندية ملح وسكر كرة القدم، ففي كل دوري محلي نجد المشجعين يدخلون في نقاشات، حيث استغل جمهور أورلاندو الند التقليدي لصن داونز هذه النتيجة ودخل الجمهور في مناكفات وصيحات صارخة أثناء متابعتهم للمباراة عبر شاشة التلفاز، وسخر جمهور أورلاندو من جمهور صن داونز بسبب هذه الهزيمة التي جعلت الهلال قريباً جداً من الصعود إلى دور ربع النهائي رافعاً رصيده إلى 8 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة، متقدماً على صن داونز صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، فيما يحتل سانت إيلوا لوبوبو المركز الثالث بـ 4 نقاط، قبل مباراته، وصاحب المركز الأخير فريق مولودية الجزائر الذي يمتلك نقطة واحدة.