بانايت عن مصير دبا في الدوري: لا أحد يعلم الغيب

أكد الروماني سيبريان بانايت، مدرب دبا، أن الفريق سيواصل العمل من أجل البقاء في دوري المحترفين رغم صعوبة موقفه في جدول الترتيب، مشيداً بأداء لاعبيه أمام الوحدة في الجولة الرابعة عشرة من المسابقة رغم الخسارة بهدف في الوقت المحتسب بدل من الضائع، ويحتل دبا المركز قبل الأخير في ترتيب دوري المحترفين الإماراتي برصيد 9 نقاط بعد مرور 14 جولة، إذ حقق الفريق فوزين فقط، وتعادل في ثلاث لقاءات، وخسر 9 مباريات.



وقال بانايت تعليقاً على مدى قدرة دبا على البقاء في دوري الأضواء: «لا أحد يعلم الغيب أو ما يحمله المستقبل، علينا مواصلة العمل والاجتهاد، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق للوصول إلى هدفنا الأساسي وهو البقاء في دوري المحترفين». وأضاف أن الفريق نجح في تغيير الصورة، التي ظهر عليها في المباراة الماضية أمام شباب الأهلي وخسرها بنتيجة قاسية بسبعة أهداف، موضحاً أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام الوحدة، الذي ينافس على لقب الدوري.



وتحسر بانايت على الخسارة المؤلمة بهدف في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، مشيراً إلى أنه لم يكن من العدل أن يخسر الفريق بهذه الطريقة في اللحظات الأخيرة رغم الأداء الجيد، بعدما نجح في غلق المساحات على لاعبي الوحدة، وقدرة الفريق على إثبات أنه يملك شخصية قوية ولاعبين قادرين على اللعب تحت الضغط.

واختتم تصريحاته برسالة للاعبين والجماهير، قائلاً: «الكثيرون اعتقدوا بعد الخسارة الثقيلة أمام شباب الأهلي أن دبا انتهى، لكننا أثبتنا العكس أمام الوحدة، وأن الفريق قادر على تقديم أداء جيد، ومستقبلنا في النهاية يتوقف على وحدتنا وتكاتفنا داخل الملعب وخارجه».