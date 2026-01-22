جمال بلماضي: الدحيل لم يفز من مدة بأي لقب.. وهذه فرصتنا للعودة بدرع التحدي

شدد الجزائري جمال بلماضي مدرب الدحيل القطري على أن فريقه حضر إلى أبوظبي من أجل الفوز على الوحدة والعودة إلى الدوحة بدرع التحدي، خصوصاً وأن الفريق لم يتوج بلقب منذ مدة، مشيراً إلى أنه يعرف الوحدة جيداً بعدما تقابل الفريقان في دوري أبطال آسيا للنخبة، ويسعى إلى تصحيح أخطاء المواجهة السابقة.



وقال في مؤتمر صحفي عقد بنادي أبوظبي للفروسية، اليوم الخميس: «شرف لي العودة على أبوظبي للعب في بطولة السوبر الإماراتي القطري، فقد واجهت الوحدة في دوري الأبطال للنخبة، وحينها لم تسر الأمور بشكل جيد بعد أن خسرنا أمامهم، لكن الآن سنخوض بطولة أخرى جئنا من أجل الفوز بها».

وأضاف: «الوحدة قدم أداء قوياً وجيداً للغاية في مشواره في مرحلة الدوري بالبطولة الآسيوية، لكن البطولات من مباراة واحدة تحسمها التفاصيل الصغيرة».



وختم: «قد لا أحبذ العودة إلى المكان الذي خسرت فيه من قبل، لكني كمدرب أسعى لعلاج الأخطاء وأن نقدم مباراة قوية عكس اللقاء السابق، أعرف أن الوحدة شهد بعض التغييرات على صعيد الجهاز الفني وضم لاعباً جديداً مثل كريستيان بنتيكي، وتابعت الفريق مؤخراً، وهو يملك إمكانات كبيرة، لكن نركز على أنفسنا خاصة وأن الدحيل لم يفز منذ مدة بالألقاب وهذه فرصة لإحراز لقب ووضعه في خزائن النادي».

يذكر أن الدحيل القطري خسر من الوحدة الإماراتي 1 ـ 3 في المواجهة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الحالي.