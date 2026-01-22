الدور الأول لدوري المحترفين.. 78% نسبة الفوز وشباب الأهلي الأقوى دفاعاً وهجوماً

كشفت إحصائيات الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين عن تفوق شباب الأهلي دفاعاً وهجوماً، والأكثر تحقيقاً للانتصارات، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الفوز على مدار الجولات الثلاث عشرة 78%، وبمعدل تهديف 2.62 هدف في المباراة.

وكان شباب الأهلي قد انتزع صدارة دوري المحترفين في الجولة الـ 13 عقب فوزه بسباعية على دبا، لينهي الدور الأول على قمة الترتيب برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة عن العين الذي جاء في الوصافة، وثالثاً الوحدة بـ 26 نقطة، يليه الوصل بـ 25 نقطة، إذ يعد الرباعي هم الأبرز في الصراع على اللقب مع انتصاف المسابقة.



71 انتصاراً

وخلال الدور الأول من دوري المحترفين لعبت 91 مباراة انتهت 71 مباراة منها بالانتصار بنسبة فوز بلغت 78%، وهي النسبة نفسها التي انتهى عليها الموسم الماضي، مقابل 20 مباراة انتهت بالتعادل، فيما شهدت مباريات الدور الأول تسجيل 238 هدفاً، بمعدل 2.62 هدف في المباراة الواحدة.

ويعد شباب الأهلي الفريق الأكثر تحقيقاً للفوز خلال الدور الأول بـ 10 انتصارات، وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة، كما أنه الفريق الأكثر هجوماً بتسجيل 27 هدفاً بالتساوي مع العين، يليهما الوحدة «22 هدفاً» ثم الظفرة مفاجأة الموسم بـ 20 هدفاً.

ونصب شباب الأهلي نفسه أقوى دفاع مع نهاية الدور الأول، حيث استقبل مرماه 3 أهداف فقط، ويأتي العين والوحدة في الترتيب التالي بعد شباب الأهلي بـ 10 أهداف استقبلتها شباك كل فريق، ثم الجزيرة والوصل.



الشباك النظيفة

وشهدت مباريات الدور الأول 55 شباكاً نظيفة، إذ احتل شباب الأهلي المركز الأول في نظافة الشباك بعدما خرج من دون استقبال أهداف في 10 مباريات من 13، يليه العين والوحدة والجزيرة بـ 6 شباك نظيفة.

أما اللافت فكان اعتلاء شباب الأهلي قمة الدوري مع نهاية النصف الأول من الموسم رغم أنه تصدر المسابقة في جولتين فقط وهما الجولة الثالثة والثالثة عشرة، بينما تصدر العين المسابقة في 10 جولات متتالية من الجولة الثانية وحتى الجولة الـ 12، فيما تصدر الشارقة الجدول في الجولة الأولى.



لابا يعتلي قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، واصل التوغولي لابا كودجو مهاجم العين صدارته لقائمة هدافي المسابقة حتى الآن برصيد 15 هدفاً، بفارق 4 أهداف عن الدولي السوري عمر خريبين مهاجم الوحدة، ثم العراقي مهند علي لاعب دبا «6»، والمغربي كريم البركاوي لاعب الظفرة «6».



وأثبت الصربي دوسان تاديتش لاعب الوحدة أنه أبرز صفقة خلال الموسم الحالي، بعدما نجح في تصدر قائمة صناع الأهداف، حيث صنع 8 أهداف، يليه اليخاندرو كاكو لاعب العين «6»، وكارتابيا قائد شباب الأهلي «5».

وتصدر شباب الأهلي قائمة الأكثر تسديداً على المنافسين بـ 158 تسديدة، يليه العين بـ 147 تسديدة، والوحدة 137 تسديدة، فيما جاء «الفرسان» في صدارة الفرق الأكثر تسديداً على المرمى بـ 70 تسديدة، بفارق 3 تسديدات عن العين، و5 عن الوحدة الثالث.



وشهد الدور الأول احتساب 36 ركلة جزاء، إذ كان الوحدة وخورفكان الأكثر في الحصول على ركلات الجزاء بـ 5 ركلات لكل منهما.

وينطلق الدور الثاني من دوري المحترفين يوم 27 يناير الجاري، إذ تقام مباريات الجولة الرابعة عشرة على مدار 3 أيام، ويفتتح بمواجهة تجمع كلباء مع العين، والوحدة مع دبا، وفي اليوم الثاني يحل الشارقة ضيفاً على الظفرة، ويلعب عجمان مع شباب الأهلي، ويستضيف الوصل على ملعبه خورفكان، وتختتم الجولة بمباراتي البطائح مع الجزيرة، والنصر مع بني ياس.