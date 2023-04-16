أحمد بن عجلان.. تطوّع ملهم

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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يؤمن أحمد بن عجلان بأن التطوع نشاط اجتماعي حضاري، يتضمن ممارسة سلوك إيجابي، أو بذل جهد أو خبرة أو فكرة في مساعدة الناس وإسعادهم من دون انتظار لرد الجميل.

فضلاً عن كونه ضرورة أخلاقية واجتماعية باعتباره مرتبط بالحياة ارتباطاً مباشراً، وله دور مهم في الارتقاء بالمجتمعات، وتحقيق نهضة الدول ومقياس للنضج الحضاري، ومرآة تعكس جمال ورقي القيم، التي يتحلى بها الأفراد.

دفع عشق أحمد بن عجلان للتطوع لتأسيس فريق عطاء حمدان التطوعي، والذي يبلغ عدد أعضائه 800 يتسابقون للمشاركة في كل أعمال التطوع، وتنفيذ العديد من برامج التطوع الثقافية الصيفية للطلبة، بهدف إكسابهم السلوكيات المجتمعية النافعة.

بدأ عجلان التطوع في العام 2003 في الجمعيات الخيرية ولفترات طويلة، ما أكسبه الخبرات التي مكنته من تأسيس فريق «عطاء حمدان التطوعي» قبل عامين، وذلك تثميناً لروح المغفور له، بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

حيث حمل شعار الفريق صورته، فنفذ أعضاؤه، الذين يبلغ عددهم 800 عضو العديد من المبادرات والفرص التطوعية مع مختلف الجهات الحكومية والمحلية، مبيناً أن فكرة وشعار الفريق نالت إعجاب كثير من المتطوعين وهيئة تنمية المجتمع، وقدم أحمد بن عجلان العديد من المحاضرات عن العمل التطوعي في الكثير من الجهات الحكومية والمحلية.

مبادرات

ونفذ بن عجلان أكثر من 200 مبادرة تطوعية، أبرزها مبادرة «عونك يا حمدان»، والتي استهدفت الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، واستفاد منها عدد كبير منهم، ومبادرة حملة شتاؤهم دافئ، إذ تم توزيع الملابس الشتوية على العمال، ومبادرة فطوركم علينا، ومبادرة الملتقى الصيفي، والتي تم خلالها تقديم 18 برنامجاً صيفياً تثقيفياً تطوعياً مجاناً للأطفال.

وانخرط فيه 64 طالباً وطالبة و50 متطوعاً من فريق عطاء حمدان التطوعي، بهدف اكتسابهم المهارات اللازمة والسلوكيات المجتمعية، التي تعدل سلوكياتهم، وتشغل أوقات فراغهم، فضلاً عن مبادرة سعادتكم غايتنا، والتي وزع خلالها 1800 من الطرود الغذائية للأسر المتعففة، وعدد من الجمعيات، والمشاركة في حملة جسور الخير بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر.

منصات

ويتواصل بن عجلان مع أعضاء فريقه من خلال منصات عديدة، منها منصة دبي للتطوع، ومنصة متطوعي الإمارات، إلى جانب وسائل التواصل ومنها إنستغرام وواتسآب.

كما يعمل فريق عطاء حمدان التطوعي على دعم كل الجهات، التي تقدم الخدمات للأسر المتعففة من أصحاب الدخول المحدودة، في إطار الشراكة مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، بهدف التخفيف عنهم وتوفير حياة كريمة لهم، فضلاً عن التواصل الفعّال للفريق مع كل الجهات، التي تقدم الدعم للأسر المحتاجة.