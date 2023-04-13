شريفة الحوسني.. «أم العمال» توزع وجبات الإفطار مجاناً

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

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تعدّ شريفة إسماعيل الحوسني، الخمسينية من إمارة أم القيوين، وجبات الإفطار للصائمين مجاناً منذ 10 سنوات، لتوزيعها على العمال والأسر المتعففة. يطلق العمال على شريفة لقب «أم العمال»؛ إذ اعتادوا القدوم إلى منزلها لأخذ الوجبات المجانية. تسعى شريفة الحوسني في كل عمل خير، شأنها شأن الكثيرين من أبناء الإمارات المتسابقين إلى الخيرات، لا سيما خلال الشهر الفضيل. وتتمسّك شريفة الحوسني بهذه العادة سنوات طوال وتهبها لروح ابنها الوحيد، والذي توفي قبل أكثر من 12 عاماً في حادث مروري.

تشير الحوسني لـ«البيان»، إلى أنها تعد يومياً من بين 150 - 200 وجبة إفطار متكاملة توزعها بنفسها على العمال ممن يقطنون مناطق بعيدة عن منزلها، فضلاً عمن يأتون لتسلم الوجبات في المنزل، لافتة إلى أنها تلبي طلبات بعض العمال بإعداد وجبات محددة، فهي تعتبرهم مثل أبنائها فتجود عليهم بكل ما تملك من مال وجهد، إذ لا تزال متمسكة بإعداد الوجبات بنفسها ومن ثم توزيعها بمركبتها الخاصة.

وتلفت شريفة إلى أنها كانت تشارك باستمرار في مشروع إفطار صائم، والذي تنفذه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، فضلاً عن استفادتها بشكل كبير من المشروع مادياً، مثمنة اهتمام ودعم القيادة الرشيدة للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وتوضح شريفة الحوسني، أن جائجة كورونا أوقفت مشروع إعداد الوجبات الرمضانية، والذي كانت تعمل فيه، ما اضطرها للاعتماد على نفسها، مشيرة إلى تلقيها دعماً من الشؤون الاجتماعية بقيمة ثلاثة آلاف و700 درهم. ولم تتخل شريفة الحوسني عن إعداد الوجبات الرمضانية، رغم الظروف والتحديات، معربة عن أملها في وقوف الخيّرين إلى جوارها والمساهمة في إعداد الوجبات حتى تتمكّن من الاستمرار في تقديمها للمحتاجين.