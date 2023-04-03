فيصل علي: الأسبوع الأول هو الأصعب

المصدر: العين - طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

يرى فيصل علي نجم منتخبنا الوطني والعين سابقاً ومساعد المدرب بالمراحل السنية بنادي العين حالياً، أن الأسبوع الأول من رمضان هو الأصعب للاعبين بسبب التغيير الجذري الذي يحدث فجأة في نمط حياة اللاعب، بداية من توقيت تناول الوجبات ومروراً بوقت التدريبات، والصيام لساعات، مبيناً أنه بعد مرور ثلاثة أو أربعة أيام يبدأ الجسم بالتعود تدريجياً إلى أن تعود الأمور إلى طبيعتها.

برنامج

وعن برنامجه في الشهر الفضيل عندما كان لاعباً قال: بعد العودة من الدوام أصلي الظهر ومن ثم أخلد للراحة إلى أن يحين موعد صلاة العصر، وبعدها أقرأ ما تيسر من القرآن الكريم، ثم أجلس مع الأهل إلى موعد الإفطار وبعد ذلك نشاهد التلفاز مع العائلة حتى موعد صلاة التراويح والتي غالباً نؤديها في النادي قبل انطلاق التدريبات والتي تنتهي الساعة الثانية عشرة، أعود بعدها للمنزل لتناول وجبة العشاء ومن ثم النوم إلى موعد صلاة الفجر وبداية يوم جديد. وكشف فيصل علي أنه بدأ الصيام منذ عمر التاسعة فقد عوده أهله على الصيام خلال وقت الدراسة وبعد العودة من المدرسة مباشرة يتناول الطعام وفي كل سنة كان يطيل وقت الصيام إلى أن أصبح يصوم اليوم كاملاً، وقال: هذا هو ما عملته لأولادي بعد ذلك.

وعن أطرف المواقف التي مرت به خلال الشهر الفضيل يحكي فيصل علي، أنه ذات مرة كان يلعب مع أخويه تحت المنزل، وأثناء اللعب وبدون تعمد، ضرب أخيه فسقط مغشياً عليه في الحال، فطلب من أخيه الثاني أن يأتي له بالماء، وقام برشه بها حتى أفاق، وبعد زوال المفاجأة ورهبة الموقف اكتشفنا أن الماء الذي أحضره أخي ما هو إلا عصير «فيمتو» بارد فضحكنا جميعاً على الموقف.

وجبات

عن الوجبات المفضلة لديه والتي يحب تناولها في شهر رمضان المبارك، قال: أعتبر الشوربة، والسمبوسة بالجبن والمعكرونة بالجبن، هي الوجبات الرئيسة بالنسبة لي في رمضان، وإذا خلت مائدة الإفطار من هذه الأكلات فربما لن آكل وفيما عدا ذلك لا بأس من تناول بعض الأكلات الأخرى، فليس لدي مشكلة في ذلك ولكن لا بد من وجود هذه الأصناف الثلاثة في المائدة، وأوضح أنه يتبادل الزيارات مع الوالدة وأخويه في نهاية الأسبوع للإفطار سوياً وهي عادة سنوية، وأحياناً يخرجون للإفطار في دبي أو أبوظبي أو أي مكان آخر من باب التغيير فقط.

هوايات

عن هواياته المفضلة في رمضان بعد الإفطار بخلاف كرة القدم، قال: عندما لا يكون هناك تدريبات فغالباً أمارس لعبة الكيرم، أو تنس الطاولة، أو البولينغ مع الأولاد لمدة ساعة على الأقل، وأحياناً أقوم بزيارات للأصدقاء أو الأقارب، أو نخرج مع الأهل إلى المراكز التجارية (المول)، كما أحب حضور أو المشاركة في المسابقات والفعاليات التي تقام خلال شهر رمضان.