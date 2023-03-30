فؤاد الشحي يقود أكبر فريق للمساندة والسعادة

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

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التطوع سمة يتميز بها «عيال زايد»، بعد أن أضحى ثقافة راسخة، ومنهج عمل مستمراً في دولة الإمارات، منذ قيام الاتحاد، على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي زرع في أبناء الإمارات، حب عمل الخير، ومد يد العون ونجدة المحتاج وإغاثة الملهوف.

فأينما حلت الكوارث والأزمات على مستوى العالم، تجدهم أول من يسارع ليضمد جراح الناس، ويأخذ بيد الآخرين لبر الأمان، وتأمين المتطلبات والاحتياجات، حتى ينعموا بالاستقرار.

نماذج

وتزخر الإمارات بالعديد من هذه النماذج، ومنها فؤاد عبدالله الشحي، الذي يعمل في جمارك دبي منذ 18 عاماً، وانخرط في العمل التطوعي منذ أكثر من 15 عاماً، حتى أصبح رئيس فريق «غياث التطوعي» بجمارك دبي، الذي يتحلى بروح الإصرار، ليلبي أهداف مسماه «غياث»، والتي تعني في اللغة المطر الغزير، كون التطوع جزءاً من الفطرة الإنسانية الإيجابية التي تسعى إلى مساعدة الآخرين.

ولم يتردد لحظة واحدة في التطوع ضمن الصفوف الأولى لمكافحة فيروس «كورونا»، حيث كان وفريقه من أوائل من سجلوا أسماءهم للتطوع في مراكز المسح الوطني، لمساندة الكادر الطبي في عملهم الإنساني، في ظل تلك الظروف التي مرت بها الدولة والعالم.

دورات

خضع الشحي لدورات تدريبية تخصصية عديدة تساعده على التميز في العمل التطوعي، مؤكداً بأن حب الخير راسخ في المجتمع الإماراتي، الذي ترعرع أفراده ونشأوا على مد يد العون والمساعدة لكل محتاج.

مشيراً إلى أن العمل التطوعي، أصبح اليوم من الأركان الرئيسة في تحقيق نهضة المجتمعات، وركيزة أساسية لنشر ثقافة المسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع، كما أنه يعطي للإنسان قيمة، ويوسع أفكاره ومداركه نحو عمل الخير وخدمة المجتمع.

تنظيم وقت

وأشار إلى أنه يحاول أن ينظم وقته ويوزعه، بين عمله وبين التطوع، وبين أسرته، مقتدياً بالقيادة الرشيدة، التي تعمل باستمرار لتقديم يد العون والمساعدة في كل الأوقات والظروف للمحتاجين، حتى غدت الإمارات من أوائل الدول عالمياً في تنفيذ البرامج الإنسانية والإغاثية والخيرية، في شتى أنحاء العالم.

شارك الشحي في العديد من المبادرات القيمة، التي تخدم العمل التطوعي، وتعزز من الخير في الدولة، متحلياً بروح الإصرار والعزيمة، حتى أصبح فريقه أول وأكبر فريق للمساندة والسعادة، نظراً لإسهامه في تعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة العطاء في المجتمع، ومساهمته في تعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.

مبادرات

ومن أبرز المبادرات التي شارك فيها الشحي حملة «جسور الخير»، والتي نظمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون مع مبادرات محمد بن راشد العالمية لتجهيز وتغليف 15 ألف طرد غذائي للمتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا.