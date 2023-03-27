علي الزعابي إبداع فني من مخلّفات البلاستيك والزجاج

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

لم يكن التطوع في ثقافة علي درويش الزعابي مجرد مبادرة عابرة، بل منهج حياة له ولأسرته، خصص له الأوقات، فصنع فارقاً في المجتمع، جعل منه أسوة للعديد من الأسر التي اقتفت أثره وسارت على نهجه.

والحفاظ على البيئة كان هاجساً ملحاً لدى الزعابي، حيث أطلق مبادرة «إعادة تدوير النفايات»، التي تواكب عام الاستدامة، وذلك من خلال جمع المخلفات البلاستيكية، والنفايات الزجاجية، ولم يكتف بذلك فقط، بل صمم منها أشكالاً هندسية فنية بألوان مختلفة تستخدم في زينة المنازل، وأبدع منتوجات عديدة، كالورود الملونة وصناديق مزينة بأغطية قارورات المياه.

يعد الزعابي رائداً في مجال العمل التطوعي، حيث شارك في العديد من أعمال التطوع في كافة مناطق الدولة، كما ظفرت أسرته بالمراكز الأولى في جائزة الشارقة للعمل التطوعي (فئة الأسرة).

مليونان

يقول علي الزعابي، والذي بدأ العمل التطوعي في العام 1996، إنه تمكن من جمع مليونين من أغطية عبوات البلاستيك، فصمم منها أشكالاً هندسية بألوان مختلفة تستخدم في الزينة داخل المنازل، بعد أن قام بعملية تعقيمها، إضافة إلى تشكيل الأكواب والحقائب النسائية والأحذية والكؤوس، فضلاً عن استخدام المخلفات لصنع أحواض للنباتات وأخرى للزراعة المنزلية وحافظات للحبوب وتوابل الطعام، لافتاً إلى أنه لجأ إلى جمع النفايات البلاستيكية بمساعدة أسرته، فشكل منها منتوجات عديدة، كالورود بألوان مختلفة وصناديق مزينة بأغطية عبوات المياه، كما أنه شارك بتلك المنتوجات في معارض متعددة بهدف تثقيف الأسر وأولياء الأمور من خلال الالتفات إلى البيئة والاستفادة من عملية التدوير حتى نحافظ عليها، خصوصاً وأن الإمارات أطلقت «عام الاستدامة» 2023، مبيناً أن هناك الكثير من الأسر التي بدأت في جمع المخلفات البلاستيكية، وبالتالي عمل أشكال هندسية منها تفيد المجتمع.

ثقافة

ويرى الزعابي أنه لا بد من غرس ثقافة التطوع في الأطفال والنشء، لأن ذلك يعزز ثقافتهم ويطورها من خلال تنمية قيم الولاء والانتماء والمواطنة لديهم، وإعداد أبناء الوطن من أجل المساهمة بفعالية وإيجابية في العمل المجتمعي، وتمكينهم من تحقيق كامل إمكاناتهم في نطاق برنامج عملي يشجع على نمو الشخصية وينمي الشعور بالمسؤولية، ويعزز الوعي الاجتماعي، لافتاً إلى أن إعادة التدوير له فوائد جمة على مختلف الأصعدة، ولا سيما على الصعيد البيئي، إذ يساعد على حماية التربة والبيئة من التلوث البلاستيكي، وبالتالي يمكن التخفيف من ذلك باعتماد طريقة إعادة تدوير البلاستيك في المنزل للحفاظ على البيئة من التلوث.