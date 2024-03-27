«قايلة جوازات دبي» .. قيم تراثية وأدوار إيجابية عبر أثير إذاعة الأولى

المصدر: البيان

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استضافت إذاعة "الأولى"، من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في موسمها الثاني من برنامج "قايلة جوازات دبي" الذي يبث بالتعاون مع الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبي، من الإثنين إلى الخميس طيلة شهر رمضان المبارك من الساعة 14:00 إلى 16:00، عددا من المسؤولين في مجموعة من الهيئات والمؤسسات الحكومية، المتعاونة مع الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبي.

وتُقدم الإدارة من خلال "قايلة جوازات دبي"، مجموعة من الجوائز المادية القيمة بشكل يومي، بالإضافة إلى سيارة تم تقديمها يوم الخميس الماضي، وسيارتين سيتم تقديمهما آخر أيام الشهر المبارك، وأول أيام عيد الفطر، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأسئلة، تشمل التراث والموروث الشعبي، والإنجازات اليومية التي تسجلها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مبادراتها ومشاريعها المستقبلية، إضافة إلى أسئلة تعريفية عن خدمات الإدارة، يتم نشرها عبر حسابات قنوات التواصل الاجتماعي لإذاعة الأولى، وإقامة دبي.

خدمات مبتكرة

يلقي البرنامج الضوء على نتاج التعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة، حيث يأتي البرنامج في موسمه الثاني في إطار ومحتوى جديد ومتنوع، من خلال اللقاء مع عدد من القيادات الإدارية والميدانية المسؤولة عن العديد من الخدمات المقدمة في الهيئات الرسمية بالدولة، المتعاونة مع الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبي، لإطلاع المجتمع على أهم وآخر الخدمات والمشاريع، ولطرح طرق معالجة عدد من القضايا المجتمعية، وتنوعت حلقات البرنامج لتتضمن ضيوفا من هيئة تنمية المجتمع للحديث عن حملة لمكافحة ظاهرة "التسول"، كما استضاف البرنامج "محاكم دبي" والعمل الكبير الذي قدمته في "إدارة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي"، كما خصص البرنامج حلقة خاصة عن "جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم"، كما كان للرياضة حصة في هذا البرنامج الوطني التراثي بالحديث عن الفعاليات والأنشطة الرياضية والنتائج المميزة التي سجلتها الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبي على الصعيدين المحلي والدولي.

وسلّط "قايلة جوازات دبي" الضوء على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في الخدمات المقدمة من قبل الإدارة ورفع مستوى جودتها وسرعتها، كما تحدثت "جمارك دبي" عن خدماتها الاستباقية في سبيل تسهيل الإجراءات على المتعاملين للحصول على أفضل خدمة ممكنة، وكل ذلك بهدف تصفير البيروقراطية الحكومية، وتقليص الإجراءات والوقت في الحكومة الاتحادية، حيث يهدف البرنامج الذي يوثق التعاون بين إذاعة "الأولى"، من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبي، إلى التركيز على إنجازات القطاعات العاملة في الدولة، وتميزها في تقديم خدمات مبتكرة ومرنة تجمع بين سرعة الإنجاز وسعادة المتعاملين، وتتيح حل الكثير من المشاكل العالقة التي تأثر على سير العمل وديناميكيته.