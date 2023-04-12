مجلس ضاحي خلفان الرمضاني.. تنمية المواهب مسؤولية مجتمعية

المصدر: دبي: علي الظاهري- رحاب حلاوة

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مجلس ضاحي خلفان الرمضاني.. تنمية مواهب الأبناء مسؤولية مجتمعية. برنامج "على الخير مجتمعين" يعكس جانبا من آراء الحاضرين الداعية إلى إنشاء حاضنات منزلية لرعاية الموهوبين، من خلال الأبوين.

وناقش المجلس الذي نظمته جمعيتي الإمارات لرعاية الموهوبين وتوعية ورعاية الأحداث، بعنوان «أبناؤنا أمانة فلنحافظ عليهم.. وننمي مواهبهم» كيفية المحافظة على الأبناء واكتشاف ما لديهم من قدرات إبداعية في سن مبكرة، وإيجاد السبل الكفيلة في تعزيزها وتنميتها، بالإضافة إلى تعزيز القيم الوطنية والدينية والعادات والتقاليد الإماراتية لدى الأبناء لمواجهة السلوكيات الدخيلة على المجتمع الإماراتي، وحمايتهم من الانحراف أو الانجراف وراء رفقاء السوء.

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن رعاية الموهوبين، تسير وفق مسارين أساسيين، الأول تتم من خلاله الرعاية في المنزل وتحت مظلة الأسرة والأبوين، والثاني يتقاسم الرعاية مع المؤسسات التعليمية والمعاهد والمراكز المتخصصة، لذلك دعا إلى أهمية وجود حاضنات منزلية لاكتشاف ورعاية الموهوب تحت مظلة الأسرة.