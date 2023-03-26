أجواء اجتماعية أصيلة

المصدر: البيان

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‏رمضان في ‎دبي له طعم خاص نستذكر فيه أيام الزمن الجميل من خلال اقتناء المشغولات اليدوية والحلويات. برنامج "على الخير مجتمعين" في السوق الكبير في ديرة لينقل الطقوس الرمضانية الأصيلة.

رمضان في #دبي له طعم خاص نستذكر فيه أيام الزمن الجميل من خلال اقتناء المشغولات اليدوية والحلويات. برنامج "على الخير مجتمعين" في السوق الكبير في ديرة لينقل الطقوس الرمضانية الأصيلة#ويّانا_رمضان_أحلى pic.twitter.com/tmBi60xvol — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 25, 2023