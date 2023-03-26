على الخير مجتمعين
أجواء اجتماعية أصيلة
ت + ت - الحجم الطبيعي
رمضان في دبي له طعم خاص نستذكر فيه أيام الزمن الجميل من خلال اقتناء المشغولات اليدوية والحلويات. برنامج "على الخير مجتمعين" في السوق الكبير في ديرة لينقل الطقوس الرمضانية الأصيلة.
رمضان في #دبي له طعم خاص نستذكر فيه أيام الزمن الجميل من خلال اقتناء المشغولات اليدوية والحلويات. برنامج "على الخير مجتمعين" في السوق الكبير في ديرة لينقل الطقوس الرمضانية الأصيلة#ويّانا_رمضان_أحلى pic.twitter.com/tmBi60xvol— صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 25, 2023