على الخير مجتمعين

أجواء اجتماعية أصيلة

المصدر:
  • البيان
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‏رمضان في ‎دبي له طعم خاص نستذكر فيه أيام الزمن الجميل من خلال اقتناء المشغولات اليدوية والحلويات. برنامج "على الخير مجتمعين" في السوق الكبير في ديرة لينقل الطقوس الرمضانية الأصيلة.

 

 

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