لغز القرية النائمة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لغز حيّر العلماء وكل الناس؛ قرية تنام بالأيام في غير المعتاد، ودون سابق إنذار؛ فما السر وراء هذه الظاهرة الغريبة. برنامج "خلاصة الحكاية" يكشف التفاصيل على "بودكاست البيان"

هذا البرنامج برعاية "&etisalat by e"

#هلّ_رمضان_وهلّ_الخير_معاه

لا شك أن النوم سلطان وهو الأمر المتعارف عليه بين الناس إلى يوما هذا ولاسيما إذا كان بعد يوم شاق من العمل أو الإرهاق أو مرور فترة دون راحة لسفر أو عمل ولكن إذا كان النوم في غير المعتاد ودون سابق إنذار أو كان أكثر من الوقت المحدد بوقت طويل فهذا الأمر يدعو إلى الاستغراب ليصل إلى الدهشة أحياناً ما رأيك إذا قلت لك أن قرية بأكملها يعاني سكانها من النوم العميق الأمر يدعو للدهشة أليس كذلك!؟ لاسيما إذا كان سبب هذا النوم دون تفسير واضح له دعونا نغوص في أعماق هذا السر الذي لم يوجد له تفسير إلا تأويلات قد ترقى إلى حد الاستئناس بالأسباب.

بطلة هذه القصة كلاتشي اسم لقرية صغيرة بتعداد سكان يقارب 600 نسمة تقع في شمال كازاخستان بعض سكانها يغطون في نوم عميق دون سبب فقد تم تسجيل أول حالة للنوم العميق في قرية مجاورة لها في العام 2010 بينما دخل ثمانية أشخاص من القرية عام 2013 في النوم لمدة تزيد عن الأسبوع مع عدم القدرة على الاستيقاظ لفترة طويلة. هذا الأمر كان يدعو إلى الريبة والخوف أحياناً قد يفقد فيها النائم خلالها قدرته على الحركة وتوازنه وعندما يستيقظ الشخص من نومه فلا يتذكّر أي شيء مما حدث معه وقد استمر حصول ذلك عدة مرات حتى أصبح النوم ملازماً لسكانها حتى أصبحت تسمى بالقرية النائمة.

دارت الشكوك حول مناجم اليورانيوم التي خلّفها الاتحاد السوفييتي وراءه ففحص العلماء الأرض والماء والطعام للتأكد من خلوها من الرادون وهو غاز مسبب للسرطان كما أنه تم فحص الهواء وشَعْر السكان وأظافرهم لكن لم تظهر نتائج دقيقة حول هذا الأمر وبعد سنوات من التحقيق والدراسة اعتقدت الحكومة في كازاخستان أنها قد توصلّت إلى الأسباب الكامنة وراء نوم القرية.

في نهاية العام 2015 أعلنت السلطات أن سبب النوم العميق هي التركيزات العالية لأول أكسيد الكربون والهيدروكربونات القادمة من المناجم وهو أمر يؤدي إلى نقص الأكسجين في هواء المنطقة، وفي العام 2020 توصل فريق من علماء جامعة نزاربايف" أن الماء المسمم بمواد كيميائية تسبب في إصابة أهالي قرية كالاتشي الكازاخستانية بـمرض النوم العميق واتضح أن أهالي القرية كلهم يشربون الماء من ينبوع واحد عبر مضخة يملكها أحد سكانها ويبيعه للناس بينما لا تشرب من هذا الماء حيوانات القرية وإنما من النهر لذلك توصل العلماء إلى استنتاج مفاده بأن الماء سممته على الأرجح مواد كيميائية ما تسبب في إصابة أهالي القرية بمرض النوم الذي ترافقه أعراض مثل دوار الرأس وعدم القدرة على الوقوف والتعب ومشاكل في الذاكرة.