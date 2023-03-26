اليوتيوب عملاق بدأ بـ"حديقة الحيوان"

المصدر: دبي - حصّة بن غويفه

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هل تعلم أن جملة «أنا في حديقة الحيوانات» كانت محطة مهمة في تغيير معالم التكنولوجيا لتصبح أكثر قرباً وملامسة للأحداث تتصفح من خلالها الفيديوهات لرؤية مجريات العالم بمجرد ضغطة زر فتتابع الأحداث وكل ما تود معرفته من اهتماماتك العلمية والترفيهية وغيرهما، وأنت ماكث في منزلك أو مقر عملك أو حتى في الخارج، سواء من الكومبيوتر والألواح الإلكترونية أو الموبايل، نعم إنه أول عنوان لمقطع فيديو وثق على اليوتيوب، وكان ذلك في 23 أبريل من العام 2005.

أبطال القصة

أبطال قصته ثلاثة شباب على رأسهم جاويد كريم المولود في العام 1979، من أب من بنغلاديش وأم من ألمانيا الشرقية، مهتمين بالعلوم فوالده تزوج من أمه أثناء دراسته في ألمانيا الشرقية، فدرس الابن الذكي في مدارس مرموقة هناك قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة، لإكمال دراسته في كل من جامعتي ألينوي وستانفورد بكاليفورنيا، فساقه القدر بعد أن عمل لصالح موقع «باي بال»، للتعرف إلى زميلين في العمل في نفس المجال، وهما تشاد هيرلي ولاية بنسلفانيا وستيف تشين مهاجر من تايوان.

حجر الأساس

هؤلاء الثلاثة كانوا حجر الأساس لولادة يوتيوب، ولكن كيف حدث ذلك؟ في يوم من أيام العام 2004 كان الشباب الثلاثة يشاهدون المباراة النهائية في كرة القدم الأمريكية، فأرادوا أن يوثقوا أغنية المغنية جانيت جاكسون، خلال استراحة نصف المباراة، فاتجه هؤلاء الشباب للبحث في الإنترنت، عن فيديو يوثق أغنية جانيت لكن لم يجدوا شيئاً، فبدأوا في التفكير بموقع يتخصص في عرض الفيديوهات، كما أثار تسونامي المحيط الهادي فضولهم في رؤية المشاهد المرعبة، عنما أودى بحياة ربع مليون شخص، فلم يجدوا أي فيديو عبر الإنترنت يوضح هذه الكارثة، ثم عادت الفكرة إلى أذهانهم، وبعد شهور قليلة، وتحديداً في 23 أبريل 2005، زار جافيد حديقة حيوان سان دييغو بكاليفورنيا، وهناك التقط مقطع فيديو للحيوانات، وحمل الفيديو في نفس اليوم على الإنترنت بعنوان “أنا في حديقة الحيوانات”.

مليار ونصف مليار

فكانت محطة حاسمة لانطلاقة أول مقطع لفيديو وثِّق على الإنترنت، بعدها أسس الأصدقاء الثلاثة موقع اليوتيوب داخل غرفة فوق مطعم ياباني، حيث أتاحوا الفرصة لكل من أراد تنزيل أي فيديو، وقاموا بوضع برامج للمشاهدة والمشاركة والتعليق، وبعد عام واحد من تأسيس الموقع، وصل عدد مرات تحميل الفيديوهات إلى 60 ألفًا، ونسبة مشاهدة وصل الموقع إلى 100 مليون مرة، ونتيجة لهذا النجاح تسارعت شركة Google ، في شراء موقع YouTube في عام 2006، مقابل مليار ونصف مليار دولار. هذه قصة إصرار الشباب الثلاثة في توثيق الأحداث التي تحولت إلى ثروة تدر المليارات.