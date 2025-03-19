راشد علي: تعلّمنا من إسماعيل مطر النظام الغذائي الصحي في رمضان

أكد راشد علي، حارس مرمى الوحدة، أن نجم وقائد المنتخب الوطني و«العنابي» السابق، إسماعيل مطر كان يعطي نصائح مهمة للاعبين بخصوص النظام الغذائي خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أنه تعلّم كثيراً من اللاعب المعتزل للحفاظ على لياقته في الشهر الفضيل.

وقال راشد علي، إن إسماعيل مطر عندما كان لاعباً في النادي قبل اعتزاله؛ وهو يملك خبرة كبيرة ومتخصص في كيفية اتباع أنظمة حياة صحية وغذائية متوازنة، وكان يقدم نصائحه للاعبين في رمضان، فقد كنا لا نتحسب لبعض الأمور، لكننا أصبحنا نسير على نفس نظامه الصحي فيما بعد.

وكشف راشد علي عن أن لاعب الكرة يملك الكثير من المواقف خلال مسيرته، من أبرزها تلك التي تحدث خلال شهر رمضان، ويقول عن ذلك: «لا يمكنني أن أنسى عندما لعبنا في دوري أبطال آسيا في الهند خلال شهر رمضان قبل سنوات قليلة وقت جائحة كورونا، حيث قضينا 20 يوماً هناك، وكنا نخوض المباريات والتدريبات ثم نعود للفندق للدخول في الحجر».

وأضاف: «موعد أذان المغرب في ذلك الوقت كان قبل المباريات بوقت قليل، حيث كنا نفطر على تمر ولبن في غرفة ملابس اللاعبين بالاستاد قبل خمس دقائق من إجراء عمليات الإحماء والتسخين».

وأكد راشد علي أن الأجواء في رمضان مختلفة بالنسبة للاعب الكرة من ناحية الصيام والأكل والتدريبات، وتغير الجدول اليومي ووقت التمرين، ما يتطلب نظاماً صارماً، موضحاً أنه اعتاد على تناول إفطار خفيف مكون من تمر ولبن وفاكهة وفي بعض الأحيان «الشوربة» الغنية بالبروتينات والألياف، ثم الوجبة الرئيسة عقب التمرين مباشرة، مشدداً على أنه يتمنى أكلات كثيرة خلال رمضان مثل اللقيمات والهريس، لكنه يحرص على التقليل منها وتناولها بعد التدريبات.