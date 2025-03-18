يوسف رشدي: فزت بسباق نصف ماراثون وأنا صائم

كشف يوسف رشدي العداء والبطل السابق، والمدير الفني لنادي أبوظبي لألعاب القوى، أن فوزه بسباق نصف ماراثون نيوبورت نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2008، وتزامن حينها مع شهر رمضان المبارك، من أبرز ذكرياته الرياضية مع الشهر الفضيل، مؤكداً أنه خاض السباق في الساعة الثامنة صباحاً، علماً بأن موعد الإفطار كان في التاسعة مساءً.

وقال رشدي: «إن هذا اليوم لن يُمحى من ذاكرته الرياضية»، لأنه كان بمثابة أكبر التحديات أمامه، وهو المشاركة في تلك البطولة الدولية وهو صائم، ليس ذلك وحسب وإنما بعد انتهاء السباق كان لديه دوام وذهب إلى عمله، وأعانه الله على إكمال يومه وصيامه بشكل طبيعي.

وأشار المدرب الحالي في رياضة الجري، والمتخصص في تدريب المسافات المتوسطة والطويلة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى، أن ممارسة الرياضة في شهر رمضان أمر جيد لصحة الإنسان، ولكن يجب التقليل من الحمل التدريبي في هذا الشهر وبخاصة في رياضة الجري، واختيار التوقيت المناسب سواء قبل المغرب بساعتين على الأكثر أو قبل السحور بساعات قليلة.

وأوضح رشدي المسؤول عن برنامج فريق أبوظبي للجري، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، أن المجلس أطلق مبادرة بالشراكة مع «فالكون أثليتكس» بتقديم برامج رياضية مجتمعية خلال شهر رمضان وبشكل أسبوعي متواصل، عقب صلاة التراويح في أماكن مختلفة بأبوظبي، وهي مبادرة مفتوحة ومجانية لتشجيع جميع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة.

وقال العداء السابق الحائز على عدة بطولات لسباقات المسافات الطويلة: إن رمضان شهر عبادات وأجواء روحانية، وأن العبادات أيضاً تعد نشاطاً بدنياً ولها الأولوية في التركيز خلال الشهر الفضيل، مشدداً على ضرورة إحداث توازن بين ممارسة النشاط الرياضي في شهر رمضان والعبادات وقراءة القرآن وصلة الرحم، لافتاً إلى أن اتباع نظام غذائي متوازن أيضاً من الأمور المهمة للغاية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من ممارسة الرياضة في رمضان.