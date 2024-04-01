أحمد شنانة: 7 نصائح للرياضيين في رمضان

المصدر: دبي - علي شدهان

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قدم أحمد السيد شنانة، مدرب اللياقة البدنية، 6 نصائح للرياضيين في رمضان المبارك، تتمثل في تناول وجبة سحور متوازنة غنية بالبروتينات والكربوهيدرات لتمد جسم الرياضي بالطاقة في الصيام، وممارسة التمارين الرياضية في الفترة ما بين الإفطار والسحور للمحافظة على اللياقة البدنية، وتجنب التمارين المكثفة في أوقات الصيام، وممارسة التمارين الخفيفة مثل المشي واليوغا، والمحافظة على ترطيب الجسم بشرب الكمية الكافية من الماء بين الإفطار والسحور، والابتعاد عن الأطعمة الدهنية والمقليات والمشروبات الغازية في السحور والإفطار لتجنب الشعور بالثقل والإرهاق في أثناء التمارين، واستشارة مدرب اللياقة البدنية ومختص التغذية للحصول على نصائح مفيدة عن نوع الرياضة التي يمارسها الرياضي في رمضان المبارك.

وعن أفضل أوقات ممارسة التمارين في رمضان المبارك، قال شنانة: مواعيد التدريب المفضلة في رمضان المبارك، تعتمد على مدى حرص الرياضي على وضع برنامج يومي منظم يأخذ في الحسبان أن أفضل أوقات ممارسة الرياضة في رمضان، هي 3، الأول، قبل وجبة الإفطار، وهي فترة مناسبة للتمارين المكثفة للرياضيين الذين لديهم نشاط وحيوية في هذا الوقت، والثاني، بعد صلاة الفجر بأداء تمارين خفيفة تساعد على تحفيز الجسم، والثالث، بعد الانتهاء من العمل، أو قبل وجبة السحور.

وأشار شنانة، إلى أن اختيار الوقت المناسب لممارسة التمارين الرياضية، يعتمد أساساً على الرياضي نفسه في مدى قدرته على الاستمرار والتحفيز في أثناء الصيام، لافتاً إلى أن المحافظة على مستوى اللياقة البدنية في رمضان المبارك، يتطلب الالتزام بـ5 نصائح، تتمثل في مواصلة ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ولو عبر جلسات قصيرة في فترة الصيام، وتناول وجبة سحور متوازنة تحوي أبرز العناصر الغذائية التي تحافظ على مستوى عالٍ من الطاقة في الجسم في الصيام، والمحافظة على جسم رطب عبر شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، والابتعاد عن الأكل الثقيل في وجبة الإفطار، وخصوصاً ما يتعلق بالأطعمة الدسمة لتجنب الشعور بالثقل والكسل، واستشارة المختصين لمعرفة الإرشادات الصحيحة لممارسة النشاط الرياضي في الصيام.