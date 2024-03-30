المري: الأجواء الروحانية و«لمة الأهل» أجمل ما في رمضان

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أكد محمد عبدالرحيم المري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أن الأجواء الروحانية في شهر رمضان المبارك ترفع حالته الإيجابية بشكل كبير، ما يجعله متشوقاً لقدوم أيام الشهر الفضيل لما لشهر رمضان من أجواء إيمانية ومجتمعية بشكل كبير.

ولا يتذكر كم كان عمره حينما بدأ الصيام ولكنه كان في سن صغيرة مع جميع أفراد العائلة، مبيناً أن الجميع كان يلتزم الصيام وهو الأمر الذي سارت عليه العائلة حتى الآن، وأن لديه أجواء يعتز بها في الجانبين المجتمعي والرياضي تعززها المداومة على قراءة القرآن.

صلة رحم

وقال المري: نعيش أياماً روحانية واجتماعية جميلة في شهر رمضان المبارك وفي عائلتنا يزداد التواصل الاجتماعي، ما يعزز صلة الرحم ولقاء العائلة على مائدة واحدة، ولعل تلك المبادرات الرمضانية تسهم في أواصر الود والمحبة وتنشئة أجيال في أجواء دينية وأسرية جيدة تساعد على تكوين الشخصية مستقبلاً.

وعن وجبات الطعام التي يفضل تناولها في شهر رمضان، كشف محمد المري، أنه بسيط للغاية في الأكل ولا يطلب أنواعاً محددة على مائدة الإفطار.

وإنما يتناول الذي يوضع أمامه فهو يحب الأكلات المحلية الإماراتية، وأنه تعلم من والديه القيام بالمبادرات الرمضانية التي تجمع الأقارب في المجالس المجتمعية والعائلية كونها رافداً مهماً لتعزيز الروح الإيمانية، وخصوصاً مع تقاليد تبادل الهدايا والطعام بين العائلات.

رياضة رمضان

وعن الرياضة في رمضان، أكد محمد المري، أنه لا يتوقف عن ممارسة مهامه الرياضية كونه إدارياً، مشيراً إلى أنّ مهامه الرياضية تزداد خلال رمضان أكثر من بقية الشهور الأخرى.

وأوضح المري، أنه يحرص على التعاون مع الجهات الرياضية الأخرى التي تنظم البطولات في العمل الفني والإداري، فضلاً عن استثمار خبراته الرياضية بتقديم النصائح لمن يمارسون الرياضة في شهر رمضان، إضافة إلى واجباته أميناً عاماً للاتحاد في الإعداد لفترة ما بعد الشهر الفضيل.