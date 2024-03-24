الشامسي: اللقيمات والهريس والسمبوسة أصدقائي في رمضان

المصدر: العين ـ طلحة عبدالله

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اعتبر سلطان الشامسي، لاعب نادي العين، شهر رمضان المبارك فرصة مثالية لممارسة العادات والهوايات التي غالباً ما يفتقدها في الأيام العادية، مثل التجمع على مائدة واحدة مع الوالد والوالدة وأفراد الأسرة.

وزيارة الأصدقاء والأقارب، فضلاً عن ممارسة طقوسه الدينية والتقرب أكثر إلى الله، وأوضح أن يومه خلال الشهر الفضيل يبدأ بصلاة الفجرة وقراءة ما تيسر من القرآن، موضحاً أنه يميل دائماً إلى النوم ما بين الصلوات لأنه غالباً ينام متأخراً بعد السحور.

وعن الوجبات التي يجب تناولها في رمضان قال: اللقيمات والهريس والسمبوسة الأصدقاء الأقرب إلى قلبي في رمضان، وبالطبع الرطب والحساء الساخن وشرب اللبن ولا يميل في الغالب لشرب العصائر.

وقال: دائماً أحب الإفطار مع الوالد والوالدة وأخواني في المنزل والأقارب، وفي وقت السحور غالباً أسهر مع الأصدقاء، حيث يتجمعون في منزل أحدهم ويتسامرون إلى وقت السحور قبل الذهاب إلى النوم في انتظار اليوم التالي.

أجواء مميزة

وأكد الشامسي، أنه ككل المسلمين يسعد بقدوم الشهر الفضيل والذي يحمل معه أجواء مميزة وطابعاً خاصاً ويبث البهجة في النفوس وهو مناسبة للقاء الأهل والأصدقاء على مائدة الإفطار وفي وقت السحور لا يتسنى له كلاعب كرة قدم مثل هذا التجمع ولا تتاح له الفرصة للتجمع ولقاء الأحباب قبل رمضان بسبب انشغاله دائماً بالتدريبات والمباريات والمعسكرات.

برنامج

وعن برنامجه اليومي خلال الشهر الفضيل قال: بالطبع البداية تكون بصلاة الفجر وقراءة ما تيسر من القرآن وخلال الفترة ما بين العصر والمغرب يتدرب في المنزل وما بين الصلوات غالباً يميل إلى الراحة والنوم وبعض الإفطار يتجه إلى النادي للتدريبات أو المباريات إذا كانت هناك مباراة.

هوايات

وعن الهوايات التي يمارسها في رمضان قال: أميل دائماً للمسامرة مع الأصدقاء ولعب البلاي ستيشن، وأكد الشامسي أنه إذا أتيحت له فرصة بالصيام في دولة أخرى غير الإمارات فإنه يتمنى الصيام في المملكة العربية السعودية وقضاء الوقت قبل وبعض الإفطار في الحرم المكي.

وعن الذكريات والمواقف الطريفة التي مر بها في شهر رمضان، أوضح الشامسي أن ذكرياته دائماً لطيفة في الشهر الفضيل بتجمع الأهل والمسامرة والبقاء أغلب الوقت إلى جانب الوالد والوالدة وهو الأمر الذي لا يتسنى له كلاعب كرة قدم قبل قدوم شهر رمضان، وقال إنه لا يتذكر مواقف بعينها ولكنه كل ما يعرفه أنه دائماً يكون سعيداً بمقدم هذا الشهر المبارك.