عمار الدوخي: المبادرات الخيرية في رمضان نهج إماراتي

المصدر: دبي - علي شدهان

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أكد عمار الدوخي، لاعب كرة القدم الإماراتية السابق، أن عائلته، تحرص منذ أكثر من 15 عاماً، على إطلاق مبادرات خيرية متنوعة خلال شهر رمضان المبارك، تجسيداً لنهج إمارتي أصيل في حب الخير، والعمل بسخاء على مد يد العون للأفراد المحتاجين والأسر المتعففة.

وأوضح عمار الدوخي قائلاً: نحن كعائلة، على علاقة وطيدة منذ أكثر من 15 عاماً مع المبادرات الخيرية في الشهر الفضيل، والدي وأنا وإخوتي، نعد العدة قبل بدء رمضان المبارك بأسابيع، ثم نقوم بإطلاق المبادرات الخيرية عند بدء الشهر الفضيل بين العوائل المتعففة، والأفراد الأكثر حاجة إلى مد يد العون، والمشاركة معهم في تحمل جانب محدد من متطلبات الحياة في الشهر الفضيل.

قصص

وأضاف: مبادراتنا الخيرية في الشهر الفضيل، لا تخرج عن النهج العام لمجتمع الإمارات، وأصالته في هذا المجال الإنساني الحيوي والواسع، تعودنا منذ الصغر في مختلف مناطق الإمارات على التعايش مع قصص إنسانية رائعة لأهل الخير في الإمارات مع مختلف شرائح المجتمع الإماراتي الذي يُعرف عنه حبه للخير والعمل الإنساني والتكافل والتسامح بين الناس دون أدنى تفرقة أو تمييز.

وسط رياضي

وعن أبرز المبادرات الخيرية التي يقوم بها مع والده وإخوته باعتباره نجماً سابقاً في عالم كرة القدم الإماراتية، قال عمار الدوخي: مبادراتنا الخيرية في رمضان المبارك.

لا تقتصر على شريحة الوسط الرياضي فحسب، بل تتعدى إلى شرائح مجتمعية أخرى، وهي تتنوع بين تقديم وجبات الإفطار لأكبر عدد ممكن من الصائمين، وتقديم «المير» الرمضاني، وكسوة العيد، وغيرها من المبادرات الخيرية ذات الصلة في الشهر الكريم.

تفاعل

وأشار الدوخي إلى أن المبادرات الخيرية في رمضان المبارك لا تقتصر على الداخل الإماراتي فحسب، بل تشمل المحتاجين في إحدى الدول الآسيوية.

لافتاً إلى تقديم وجبات إفطار لأكبر عدد من الصائمين، وإقامة مسجد للمصلين في تلك الدولة، مشدداً على أن المبادرات الخيرية في رمضان تحديداً، دائماً ما تجلب الراحة النفسية، وترفع مرتبة الروح البشرية إلى مستويات عالية من الرقي والنقاء والصفاء الإنساني.

تحضير مبكر

ولفت عمار الدوخي إلى أنه يعمل بجد عائلته، على توسيع نطاق المبادرات الخيرية في شهر رمضان الفضيل، قدر الاستطاعة، مشدداً على أنه يبدأ مع أفراد عائلته بالتحضير المبكر لتلك المبادرات الخيرية من خلال رصد العوائل المتعففة، والأفراد الأكثر حاجة إلى مد يد العون والتكافل والمساعدة الممكنة في الشهر الفضيل.