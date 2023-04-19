جمعة العبدولي: أمارس الرياضة قبل الإفطار

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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يحرص جمعة العبدولي عضو لجنة المسابقات باتحاد الكرة وإداري فريق دبا الفجيرة السابق خلال شهر رمضان، على ممارسة رياضة المشي قبل الإفطار بنحو ساعة، لما لها من فوائد صحية على الجسم، لاسيما وأنّها تساعد على إنقاص الوزن وتقلل نسبة الكوليسترول والسكر في الدم وتحرق الدهون، فضلاً عن كونها تمنح الجسم حيوية ونشاطاً قبيل تناول وجبة الإفطار. ويفضل العبدولي تناول الأطعمة الإماراتية الخالصة مثل الهريس والثريد والشوربة. ويخصص العبدولي، أوقاتاً في المساء لزيارة الأهل والأقارب والجيران والأصدقاء.

طرائف

ويحكي العبدولي بعض الطرائف التي حدثت لمدرب فريقه السابق دبا الفجيرة، الصربي زوران بيقوفيتش، قائلاً إنّه وخلال شهر رمضان من العام الماضي وبعد ضمان فريقه النواخذة بطاقة الصعود لدوري المحترفين، كانت لدى الفريق بعض المباريات في ليالي الشهر الفضيل، وآثر المدرب حينها مؤازرة لاعبي الفريق وقضاء ساعات الصيام معهم، على الرغم من أنّه مدرب غير مسلم، إلا أنّه وحرصاً منه على الوقوف بجانب اللاعبين يظل طوال اليوم صائماً ويفطر مع اللاعبين وقت أذان المغرب ويتناول وجبة السحور معهم.

فيما يتعلق ببرنامجه الرياضي على الرغم من ابتعاده عن ناديه المحبب دبا الفجيرة، قال العبدولي من الصعوبة التخلي عن متابعة كرة القدم والتي تجري في دمي وطوال الأسبوع أتابع جميع مباريات دوري أدنوك للمحترفين إما من داخل أرضية الملعب أو مشاهدتها على التلفزيون.

عشق

ويقول جمعة العبدولي: كرة القدم تحديداً لا أتركها وأعشقها ولن أتخلى عنها فهي تجري في دمي، منوهاً إلى أنه ومن خلال عمله بلجنة المسابقات في اتحاد الكرة يحرص على التواجد دائماً من خلال مشاركته في تتويج فرق المراحل السنية بالألقاب، بعد أن أسهم مع رئيس وأعضاء لجنة المسابقات في تتويج عدد من فرق المراحل السنية خلال الموسم الكروي الحالي. وتمنى العبدولي في ختام حديثه أن يتقبّل الله الصيام والقيام، معرباً عن أمله في العودة من جديد خلال الموسم الكروي المقبل، بتوليه إدارة أحد المنتخبات الوطنية أو إدارياً في أحد الأندية.