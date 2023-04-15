خالد الرحومي: رمضان أعاد ذكريات سباقات الخيول

المصدر: دبي - خالد المهيري

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يعدّ شهر رمضان المبارك فرصة ذهبية للمحلل في سباقات الخيل خالد الرحومي؛ إذ يتيح له مواصلة زياراته ولقاءاته مع أبرز الملاك والمدربين في مجالسهم، بهدف التعرف أكثر إلى تقييمهم لنتائجهم الموسم الماضي، وخططهم المقبلة في السباقات.

يقول الرحومي، إنّ رمضان تزامن هذا العام مع النسخة الـ 27 من كأس دبي العالمي وختام موسم السباقات بالدولة، ما أعاد له بعض الذكريات القديمة، مشيراً إلى أنّها ليست المرة الأولى التي تقام فيها السباقات خلال الشهر الفضيل، وتحديداً في تسعينات القرن الماضي.

ويلفت خالد الرحومي، إلى أنّه وعلى الرغم من نهاية موسم السباقات في الدولة، إلا أنه مايزال يواصل إثراء محتوى قناته السبوق على المنصات الرقمية، عبر التواجد في مزادات الخيول، ولقاء أبرز الملاك والمدربين والمسؤولين في الفروسية وسباقات الخيل، فضلاً عن نشر بعض الفيديوهات القديمة في هذا المجال.

جلسات

يحرص الرحومي على التواصل مع أصدقائه الإعلاميين للحديث عن كل شيء جديد في السباقات، لاسيما في عالم التحليل، وتقييم ما حدث خلال الموسم الماضي من سباقات مثيرة.

ويعتبر ذلك جلسة تحليل غير رسمية، تشمل كذلك المسؤولين والمدربين في جو من المودة والألفة. ويقول: إن الزيارات لا تقتصر فقط على أهل الخيل، بل تشمل أيضاً أصدقاءه القدامى في كرة القدم، إذ يتحدثون عن نتائج الدوري الإماراتي، وتوقعات المباريات المقبلة، فضلاً عن الدوريات الخمسة الكبرى ودوري أبطال أوروبا، كما يمتد الحديث إلى عالم كمال الأجسام بحكم عمله السابق في هذا المجال.

زيارات

وحول الطقوس خلال شهر رمضان، يؤكد خالد الرحومي حرصه على زيارة الأصدقاء بعد الإفطار وصلاة التراويح، مشيراً إلى أنّه لا يتابع كثيراً دراما وبرامج رمضان، لكنه يستطرد قائلاً: حال وجدت الوقت أفضّل مشاهدة المسلسلات القديمة التي تبث في بعض القنوات المتخصصة، ويختم بالقول إنه يستغل وقته في متابعة بعض اللقاءات والبرامج على المنصات الرقمية، لاسيما المرتبطة منها بالفروسية وسباقات الخيل.