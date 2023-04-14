فادي الخطيب: الرياضة قبل الإفطار «أسلوب حياة»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تعتبر ممارسة الرياضة قبل الإفطار لمدة ساعتين وربع ساعة يومياً هواية مفضلة لنجم كرة السلة السابق، اللبناني فادي الخطيب، الذي اعتزل مسيرته الاحترافية منذ 4 سنوات.

وقال الخطيب إنه يتخذ من ممارسة الرياضة في شهر رمضان أسلوب حياة، وإنه اكتسب هذه العادة اليومية منذ أن كان لاعب كرة سلة محترفاً، حيث يعتبر خوض المباريات أثناء الصيام تجربة فريدة ومميزة، مشيراً إلى أنه قدم أفضل مستوياته في مسيرته الرياضية خلال بطولة العالم لكرة السلة في تركيا عندما لعب وهو صائم، وما قدمه فيها لم يقدمه طوال مشواره في ملاعب كرة السلة.

وشدد الخطيب على أهمية ممارسة النشاط الرياضي خلال الصيام لما يحققه من فوائد كثيرة لصحة الإنسان، وقال: «ممارسة التمارين الرياضية خلال شهر رمضان من شأنها أن تعزز البنية الجسدية إلى جانب الصحة العقلية والروحانية؛ فشهر رمضان هو وقت للتأمل والصلاة، وهو أيضاً وقت مناسب لدفع أنفسنا إلى حدودها القصوى لنكون في أفضل حالة من أنفسنا مهما كانت الظروف».

وأضاف نجم منتخب لبنان لكرة السلة الأسبق: «يجب أن تكون الرياضة أسلوب حياة وحتى إن كانت في أبسط أشكالها، لما يشكله الحفاظ على ممارسة النشاط البدني من أهمية في الحفاظ على صحتنا وتزيد من قدرتنا على العطاء في العمل».

وعن وجبته المفضلة في الإفطار، قال الخطيب: أفضل الأكل الخفيف في شهر رمضان حتى أحافظ على وزني ولياقتي البدنية، وأحرص على اتباع نمط حياة صحي، ولا يمكن أن أستغني في طعامي عن شوربة العدس مع فتوش، أنا من الأشخاص الذين يفضلون الأكل العربي المتكون من الأرز واليخنة وهي عبارة عن طبق مؤلف من مكونات غذائية مثل الخضار واللحوم مغلية ويقدم مع المرقة.

وأشار الخطيب إلى أن وجبة الرياضي المحترف خلال رمضان تختلف عن الشخص العادي، ويجب أن يحتوي الطبق الرئيسي علي مجموعة الخضروات المفيدة وغير الدسمة، مع قطعة من اللحم المشوي أو المسلوق، مع القليل من النشويات، وقال: أحاول الحفاظ على نسق حياتي العادي الذي تعودت عليه عندما كنت لاعباً محترفاً في رياضة كرة السلة، حيث أحرص على تناول أكبر قدر من السلطة من أجل التقليل أكثر ما يمكن من الوجبة الرئيسية، فمثلاً لو كان الطبق يعتمد على الأرز أتناول مقدار ملعقتين مع صدر دجاج أو السمك المشوي.