محمد بن هزام: تناولت طعام الإفطار في روسيا وكندا عند التاسعة مساءً

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تعتبر ممارسة الرياضة مساءً من خلال «الجيم» جزءاً مهماً من برنامج محمد بن هزام أمين عام اتحاد الكرة في شهر رمضان المبارك، حيث تساعد الرياضة على تنشيط وظائف الجسم وتزيد من الطاقة والحيوية، وتمنع زيادة الوزن، وقال بن هزام: استهل أيام رمضان المباركة بالإفطار مع الوالد وهذه عادة أحرص عليها منذ زواجي، كما أحرص على زيارة الأرحام والأهل والأصدقاء، خصوصاً في عطلة نهاية الأسبوع بسبب ظروف عملي.

بهجة خاصة

ويضيف محمد بن هزام: لأيام رمضان بهجة خاصة، ويكفي أنه شهر العبادة والسكينة، والاختلاء بالنفس لفترات ليست بقصيرة، يتم خلالها مراجعة دقيقة لكل أمور الحياة والسعي لتصويب أي أمور في حاجة لمراجعة، وخلال نهار رمضان أؤدي عملي بالشكل المعتاد، وفي الفترة الليلية أحرص على متابعة الدورات الرمضانية ليس في كرة القدم وحسب وإنما في مختلف الألعاب مثل البادل تنس وألعاب القوى والبوكسينج وكرة القدم رجال وسيدات، لأن مثل هذه الدورات تضيف بهجة لليالي رمضان، وتكون فرصة طيبة للاتقاء مع الأصدقاء.

طعم ومذاق

وعن أبرز الأكلات التي يفضلها في الشهر الفضيل، يقول أمين عام اتحاد الإمارات لكرة القدم: الأكل في رمضان لا يشغلني كثيراً، وأتناول جميع الأكلات، ولكن المهم هو الجلوس على مائدة الإفطار مع أفراد الأسرة، فهذا الأهم لي، وعندما أتواجد مع الأهل، يكون للأكل طعم ومذاق خاص.

صوم في روسيا

ويسترجع بن هزام ذكرياته في رمضان قائلاً: تصادفت مهمات عمل خارج الدولة خلال شهر رمضان الكريم، وسافرت إلى كندا، وروسيا خلال إقامة المونديال على أرضها، ومع ذلك حرصت على الصيام رغم طول وقت النهار هناك، حيث كنا نفطر عند الساعة التاسعة مساءً، وسط أجواء لا تقل عن بهجة رمضان في البلاد.

تكافل‏

ويشير محمد بن هزام، إلى أن رمضان يتضمن الكثير من صور التكافل الاجتماعي الذي يميز أهل الإمارات منذ قديم الزمن، ومن أبرزها موائد الرحمن التي تزين الكثير من الأماكن في مختلف مدن الدولة، إضافة إلى فتح البيوت أمام الصائمين من مختلف الجنسيات، والحمد لله الإمارات دولة خير وتسامح وتكافل، غرسه والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في كل أبناء وطنه.