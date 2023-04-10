يوسف عبد العزيز: رمضان فرصة لتلاوة القرآن

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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اعتبر لاعب الجزيرة والوصل والنصر ومنتخبنا الوطني السابق، يوسف عبد العزيز، شهر رمضان فرصة لتلاوة القرآن وختمه أكثر من مرة، مشيراً إلى أنّه يبتعد كلياً عن مشاهدة الدراما خلال الشهر الفضيل، والاقتصار على مشاهدة المباريات عبر الهاتف المحمول.

وأضاف عبد العزيز، أنّ حياته الآن تختلف تماماً في الوقت الراهن مع توجهه للعمل الإداري، عن الفترة التي قضاها في الملاعب، مضيفاً: «منحني العمل الإداري الكثير من الحرية خلال رمضان، بعدما أصبح متاحاً أمامي تناول جميع أنواع الأطعمة وبكمية أكبر، بعدما كنت مجبراً على تناول أطعمة محددة وبكميات قليلة وقت الإفطار، وكانت وجبة السحور بوابتي لتجاوز تلك القيود عندما كنت لاعباً، لاعب الكرة مطالب بالحفاظ على وزنه وتركيزه، وهو أمر لا يتم في رمضان إلا بتناول وجبات خفيفة في الإفطار، وأغلبها من السوائل خصوصاً أيام المباريات، عندما كنت لاعباً تصادف خوضنا مباريات خلال شهور الصيف الحارة، وفي رمضان، إلا أن ذلك لم يؤثر على طاقتنا داخل الملعب».

وأردف: «دائماً ما تصادفت مبارياتي المهمة مع رمضان وكانت الأجواء جميلة، كنا نقدم أفضل مستوياتنا ووسط حضور جماهيري كبير، وأتذكر منها إحدى مبارياتنا أمام الوحدة، ووقتها سجلت هدفاً جميلاً، والآن أستمتع بمتابعة المباريات من خارج المستطيل الأخضر، وأصبحت أستطيع السهر لساعات متأخرة من الليل، وهذا أمر أصبح متاحاً في العمل الإداري».

وعن كيفية قضاء الوقت خلال رمضان، قال يوسف عبد العزيز: «أحرص على قضاء المزيد من الوقت مع العائلة، وفي العبادات، وأقوم بقراءة وختم القرآن كثيراً في رمضان، وقمت وعائلتي هذا العام، بأداء العمرة في الأيام الثلاثة الأوائل من رمضان، في ظل الطقس الجميل، وأنوي تكرار العمرة في الأيام الأخيرة من رمضان، وهي أمور كان من الصعب القيام به عندما كنت لاعباً، لضغوط التدريبات والمباريات».

وتحدث لاعب الجزيرة والوصل والنصر سابقاً، عن ابتعاده عن متابعة الدراما التلفزيونية، بقوله: «منذ سنوات طويلة، وأنا لا أتابع الدراما التلفزيونية في الأيام العادية أو حتى خلال رمضان، وتقتصر متابعتي على المباريات المهمة، وليس شرطاً من الملعب أو شاشات التلفزيون، بعدما أصبح الهاتف المتحرك شيئاً مهماً في حياتنا ولا نستطيع الاستغناء عنه، مع تطوره التكنولوجي الهائل، أحرص على لعب كرة الطاولة كنوع من الهواية، ولدي بالفعل طاولة لعب في البيت، وأشارك أبنائي وأصدقائي في مباريات ودية ممتعة، إلى جانب اجتماعنا معاً في بعض الأوقات لمتابعة مباريات مهمة في المسابقات المحلية أو العالمية، وأنا حريص على تشجيع الجزيرة أمام أي فريق، كما أشجع الوصل والنصر في جميع مبارياتهم باستثناء مواجهاتهم أمام الجزيرة».